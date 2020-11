North American Maiden Winners November 25

Carpe Diem–Up the Street by Street Cry (IRE); VIVE EL MOMENTO, f, 2, MNR, Msw, 11-24, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Stripes Stables LLC & Charles Hynes (KY.). $7,500 ’18 KEENOV.

Constitution–Kayce Lu by Lonhro (AUS); HONORABLE, c, 2, GPW, Mcl 40000, 11-25, 1mT, 1:38 2/5. B-Susan Casner (KY.). $60,000 ’19 FTKOCT.

Court Vision–Up a Notch by Lone Star Sky; WISE VERDICT, g, 2, DED, Mcl 20000, 11-25, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Michael Martin LLC (LA.).

Cross Traffic–Midnight Search by Vying Victor; GARBAN, c, 2, PRX, Msw, 11-25, 6f, 1:11 2/5. B-David A Purvis (KY.). $30,000 ’19 FTKJUL; $35,000 ’19 KEEJAN; $27,000 2020 OBSSPR.

Currency Swap–Sailor’s Gold by Strike the Anvil; LIGHTS ON GIRL, f, 2, GPW, Mcl 12500, 11-25, 5f, 1:00 3/5. B-Barry Nathan Croft (FL.).

Frosted–All Mettle by Touch Gold; FROZEN FUNDS, c, 2, GPW, Mcl 25000, 11-25, 5fT, 1:00 . B-Mr. & Mrs. M. Banahan, R. Gray, Dr. D. Varner & Dr. T. Varner (KY.). $130,000 ’19 FTKOCT; $180,000 2020 OBSMAR.

Gone Astray–Tereska by Tale of the Cat; R AVERIE LYNN, f, 2, TAM, Mcl 25000, 11-25, 7f, 1:25 4/5. B-Dancing Wind Stables LLC (FL.). $13,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 OBSSUM.

Handsome Mike–Wining Effort by Two’s a Plenty; HANDSOME EFFORT, g, 2, TAM, Mcl 16000, 11-25, 1mT, 1:39 . B-Thomas David Foley Jr. (FL.).

Jimmy Creed–Nothinbettertodo by Gold Legend; MOSTLY DISTORTED, f, 2, DED, Msw, 11-25, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Douglas Scharbauer (TX.).

Macho Uno–My Mancita by Mr. Greeley; GONNABEGOOD, f, 2, MVR, Msw, 11-25, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Charlie J. Williams, LLC (OH.).

Street Sense–Twirl Me by Hard Spun; CAPO KANE, c, 2, PRX, Msw, 11-25, 1m 70y, 1:43 . B-Rising Star Farm LLC (CA.). $35,000 ’19 KEEJAN; $75,000 ’19 KEESEP; $26,000 2020 FTMTYO.

Super Saver–Almudena (PER) (G1), by Silver Planet (ARG); SOUTHERN PASSAGE, c, 2, CD, Mcl 50000, 11-25, 1m, 1:38 . B-William Saba & WinStar Farm, LLC (KY.). $47,000 ’19 KEESEP. *1/2 to More Than Words (champion in Peru) *1/2 to Cascanueces (champion in Peru).

Tapiture–Lastaria by Five Star Day; CARMEN OHIO, f, 2, MVR, Msw, 11-25, 5 1/2f, 1:08 . B-Peter Sheppell & Catherine Sheppell (OH.). $12,000 ’19 FTKOCT.

Astrology–Miss McDreamy by Lost Soldier; O LA LA, f, 3, MNR, Mcl 15000, 11-24, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Anthony Russo & Anthony Capin (ON.).

Bodemeister–Stylish d’Oro by Medaglia d’Oro; COUSIN BASIL, f, 3, PRX, Mcl 40000, 11-25, 1m, 1:39 4/5. B-C Kidder, N Cole & N Strong (KY.). $35,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSMAR.

Lewis Michael–Miss Silky Cat by Big Top Cat; BIGJIM’S SILVERGAL, f, 3, DED, Mcl 10000, 11-24, 5f, 1:01 . B-Kearney Segura & Howard Romero (LA.).

Secret Circle–Meridian Mama by Forestry; COLLUDE, f, 3, MVR, Msw, 11-25, 6f, 1:13 4/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $37,000 ’18 KEESEP.

Star Guitar–Rocket Ninety Nine by Medaglia d’Oro; SHESAROCKSTARTOO, f, 3, MNR, Mcl 4000, 11-24, 1m, 1:44 1/5. B-Chris Hebert, Shannon Luquette & Carl Vallot Sr. (LA.).

The Big Beast–Cat Be Nimble by Tale of the Cat; NIMBLE BEAST, g, 3, GPW, Mcl 10000, 11-25, 1m, 1:38 2/5. B-Beth Bayer (FL.). $15,000 ’18 OBSJAN; $25,000 ’18 OBSOCT.