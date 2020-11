North American Allowance Results November 25

CD, 8TH, AOC, $89,000, 3YO, 1M, 11-25.

2—

MAILMAN MONEY, c, 3, Goldencents–Running Debi C, by Unbridled’s Song. ($50,000 ’18 FTKOCT; $150,000 2019 OBSAPR). O-Allied Racing Stable, LLC, B-TK Stables LLC (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Gabriel Saez, $51,388.

9—

Telephone Talker, c, 3, Wicked Strong–Kathern’s Kitten, by Kitten’s Joy. O-Ramsey, Kenneth L and Sarah K, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), $17,800.

10—

Dean Martini, g, 3, Cairo Prince–Soundwave, by Friends Lake. ($72,000 ’17 KEENOV; $220,000 ’18 KEESEP). O-Raise the BAR Racing, LLC and David A Bernsen LLC, B-Brereton C Jones & Bret Jones (KY), $8,900.