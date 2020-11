North American Maiden Winners November 27

Captain Countdown–Malorie’s First by Total Command; BIRDIE CALL, f, 2, DED, Msw, 11-27, 5f, 1:01 1/5. B-Rick Maxey (LA.).

Carpe Diem–Seeking Luck by Seeking the Gold; CARPE FORTUNA, f, 2, DMR, Msw, 11-27, 1mT, 1:36 . B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $72,000 ’19 KEEJAN; $155,000 2020 OBSSPR.

Constitution–Flaming Slew by Slew City Slew; SHOP GIRL, f, 2, AQU, Msw, 11-27, 6f, 1:12 . B-Dennis O’Neill (KY.). $55,000 ’18 KEENOV; $70,000 ’19 KEESEP.

Jess’s Dream–Cowgirl Affair by Forest Camp; HICKERSON, c, 2, CD, Mcl 15000, 11-27, 1m, 1:40 . B-Cherie M. Abner, Mike A. Bossio (FL.). $22,000 ’19 OBSOCT.

Laoban–Mosaico by City Zip; RE CREATED, c, 2, AQU, Msw, 11-27, 1m, 1:39 2/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC,Barone’s Sunny Crest (NY.). $60,000 ’18 FTNOCT. *1/2 to My Roxy Girl (MSP$516,863).

Maclean’s Music–Sweet Minister by The Prime Minister; LOCK UP, c, 2, CD, Msw, 11-27, 5 1/2f, 1:04 . B-Jeff Little, Teresa Little, Marilyn Little & Conrad Little (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $300,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Sinister Minister(G1$541,826).

Medaglia d’Oro–Singing Kitty (G1P$398,478), by Ministers Wild Cat; SOCIAL DILEMMA, f, 2, FG, Msw, 11-27, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Not This Time–Proud and Charming by Proud Citizen; MIA MARTINA, f, 2, GPW, Msw, 11-27, 7 1/2fT, 1:32 . B-CESA Farm (FL.).

Shackleford–America’s Blossom by Quiet American; BLOSSOM ROAD, f, 2, CD, Mcl 50000, 11-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-John O’Meara & Shackleford Syndicate (KY.). $20,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Change of Control (MSW$323,349).

Shackleford–Jurys Out by Lawyer Ron; SHACKQUEENKING, c, 2, LRL, Msw, 11-27, 1 1/16m, 1:46 . B-Ledgelands LLC & Andrew C. Ritter (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Skipshot–Behavioral Finance by More Than Ready; MY GLORY, f, 2, GPW, Mcl 16000, 11-27, 7f, 1:25 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Uncle Mo–Chamrousse (G2$359,585), by Peaks and Valleys; JOE MAN JOE, c, 2, TAM, Msw, 11-27, 1m 40y, 1:41 1/5. B-Mike Abraham (KY.). $225,000 ’19 KEESEP.

Albertus Maximus–Apple Pandowdy by Mancini; MAX PANDOWDY, g, 3, FG, Mcl 30000, 11-27, 1m, 1:40 2/5. B-Chad Hassebrock (KY.).

Awesome of Course–Sevruga by Jade Hunter; TOO STYLISH, f, 3, GPW, Mcl 12500, 11-27, 6f, 1:11 2/5. B-Span Investments Inc & Delroy Wallace (FL.).

Carpe Diem–Aspen Light by Bernardini; YENG AGAIN, c, 3, DMR, Msw, 11-27, 5fT, :56 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Owendale (MG3$1,302,935).

Constitution–On Me by Street Cry (IRE); DREAMONMEBABY, g, 3, DED, Msw, 11-27, 1m, 1:42 3/5. B-Burleson Farms & McKenzie Bloodstock (KY.). $105,000 ’17 KEENOV.

Empire Maker–Tokyo Time by Medaglia d’Oro; MAU MAU, g, 3, CD, Mcl 30000, 11-27, 7 1/2f, 1:30 . B-Emory A. Hamilton (KY.).

First Samurai–Moonlight Lady by Malibu Moon; SING ALONG SUZY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 11-27, 1m, 1:39 4/5. B-Lazy Lane Farms, LLC. (VA.). $55,000 ’18 FTKJUL.

Japan–Red Baroness by Smarty Jones; AIZU, f, 3, GPW, Msw, 11-27, 1mT, 1:36 3/5. B-Dr. Jerry Bilinski & Tropical Racing (FL.).

Karakontie (JPN)–Coya by Deputy Minister; AIMARA, f, 3, FG, Mcl 12500, 11-27, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Merriebelle Stable, LLC (KY.).

Liam’s Map–West Side Dancer by Gone West; WEST SIDE WARRIOR, g, 3, TAM, Mcl 25000, 11-27, 6f, 1:12 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $55,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Travelin Man (G2$330,734) *1/2 to Discreet Dancer (G2$365,900) *1/2 to Sweet N Discreet (G1P$366,447).

Medaglia d’Oro–Winding Way (G3), by Malibu Moon; VICARAGE, c, 3, TAM, Mcl 16000, 11-27, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $600,000 ’18 KEESEP.

Paynter–Bullet Sister by Zensational; SNIPER SIS, f, 3, TAM, Mcl 10000, 11-27, 6f, 1:13 . B-Zayat Stables, LLC (KY.).

Quality Road–Julia Tuttle by Giant’s Causeway; LOKOYA ROAD, c, 3, AQU, Mcl 40000, 11-27, 1m, 1:38 2/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $30,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Tom’s d’Etat (G1$1,762,272).

Speightstown–Remarkable by Indian Charlie; ATLANTA, f, 3, CD, Msw, 11-27, 6f, 1:11 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Super Saver–Mambo Bell by Kingmambo; SUPER DANCER, g, 3, LRL, Msw, 11-27, 1m, 1:37 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $30,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Noble Moon (G2$401,070).

City Zip–Panther Strike by Black Minnaloushe; UNCAGE THE CAT, g, 4, GPW, Mcl 12500, 11-27, 5fT, :57 1/5. B-Edward A. Seltzer & Beverly Anderson (KY.). *1/2 to Chapalu (G3).

San Pablo–Mellonbrook by Discreet Cat; PABLO CREEK, f, 4, MVR, Mcl 5000, 11-27, 1m, 1:43 3/5. B-Kathie Maybee & Dan Bearden (KY.).

Violence–Diva Girl by Saint Ballado; JOY TO THE WORLD, f, 4, DED, Mcl 10000, 11-27, 6 1/2f, 1:24 . B-Alan S. Kline, Pat Payne & Mark Moran (KY.). $75,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Arrogant Officer ($314,537).