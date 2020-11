North American Maiden Winners November 28

Air Force Blue–Make Haste by Tiznow; MAJOR FRONTIER, c, 2, GPW, Msw, 11-28, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Hinkle Farms (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $34,000 2020 OBSSPR.

Anchor Down–Solo Buena by Half Ours; SWOT ANALYSIS, c, 2, FG, Msw, 11-27, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $50,000 ’19 OBSOCT; $62,000 2020 OBSSUM.

Anchor Down–Forest Legacy by Forest Wildcat; SUCCESSFUL LEGACY, f, 2, TAM, Mcl 32000, 11-28, 1mT, 1:39 . B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $22,000 ’18 KEENOV; $20,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Manolete (SP$276,590).

Apriority–Mindemoya by Smoke Glacken; MAKATI PHIL, g, 2, FG, Mcl 12500, 11-28, 6f, 1:12 4/5. B-Joseph Tosterud (LA.). $1,500 ’19 ESLYRL; $10,000 2020 OBSSUM.

Bind–Sparkles Gold Band by Dixieland Band; COHERE, g, 2, FG, Msw, 11-28, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $800 ’18 ESLOCT.

Broken Vow–Trade Balance by Giant’s Causeway; LEBLON, c, 2, CD, Msw, 11-28, 1 1/8m, 1:51 2/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.).

Cairo Prince–Myntz Connection by Candy Ride (ARG); SILK AND SUGAR, f, 2, CD, Msw, 11-28, 1m, 1:37 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Candy Ride (ARG)–Miss Patricia by Indian Charlie; OCEAN RIDE, c, 2, GPW, Msw, 11-28, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Top Racing, LLC (KY.).

Cinco Charlie–Lookin’ Foxy by E Dubai; CHARLIE FIVE O, c, 2, AQU, Mcl 40000, 11-28, 6f, 1:11 1/5. B-Linden Branch (KY.). $75,000 ’19 FTKJUL.

Empire Maker–California Spirit by Tale of the Cat; SPIRIT MAKER, c, 2, AQU, Msw, 11-28, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.). $85,000 ’19 KEESEP; $330,000 2020 OBSSPR.

Flashpoint–Ebony Run by El Corredor; EBONY FLASH, c, 2, DED, Msw, 11-28, 5f, 1:00 3/5. B-DW2 Equine, LLC (LA.).

Get Stormy–Kitty’s Castle by Cashel Castle; CAT ATTACK, f, 2, HAW, Msw, 11-28, 1mT, 1:40 1/5. B-S. D. Brilie (IL.).

Ghostzapper–Maya Princess by Street Sense; MARIAH’S PRINCESS, f, 2, FG, Msw, 11-28, 6f, 1:10 2/5. B-Lynn B. Schiff (KY.). $350,000 ’19 KEESEP.

Ghostzapper–Skylighter (MG2$489,892), by Sky Mesa; GHOSTLIGHTER, c, 2, FG, Msw, 11-28, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Godolphin (KY.).

Jack Milton–Gogo Jojo by Johar; PLETCHER, c, 2, RP, Msw, 11-27, 5 1/2f, 1:04 . B-Brownstead Farm (KY.). $7,500 ’19 KEESEP.

Kantharos–On Reflection by Malibu Moon; WARRIOR IN CHIEF, c, 2, CD, Msw, 11-28, 1 1/16m, 1:45 . B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Kantharos–On Rainbow Bridge (MSW$333,202), by Bold Executive; GATES OF HEAVEN, c, 2, DMR, Mcl 32000, 11-28, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Ruis Racing (CA.).

Liam’s Map–She Be Keene by Posse; SOUTHERN GRAYCE, f, 2, CD, Msw, 11-28, 6f, 1:11 1/5. B-Nancy Mazzoni (KY.). $70,000 ’19 FTKJUL; $170,000 2020 OBSMAR.

Midshipman–Boom Boom Bertie by Thunder Gulch; HENRY MAC, g, 2, MVR, Msw, 11-28, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Dustin J. Thomson & James Slaughter (OH.).

Quality Road–Sip Sip by Bernardini; PARNELLI, c, 2, DMR, Msw, 11-28, 1m, 1:38 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $500,000 ’19 KEESEP.

Runhappy–Divine Escapade by A.P. Indy; RUNWAY MAGIC, c, 2, CD, Msw, 11-28, 7f, 1:23 1/5. B-W. Bruce Lunsford & Hill ‘n’ Dale Farm (KY.).

Speightster–Fancy Diamond (MSW$276,695), by Eastern Echo; RETURN THE RING, c, 2, AQU, Msw, 11-28, 6f, 1:11 4/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $25,000 ’19 FTMYRL; $130,000 2020 FTMTYO.

Tapiture–Steal the Appeal by Successful Appeal; TAPPIN FOR GLORY, g, 2, CT, Msw, 11-27, 7f, 1:27 3/5. B-Charles A. Woodson Jr. (WV.). $1,000 ’18 FTMDEC.

Violence–Princess of China by Unbridled’s Song; SYLVIA Q, f, 2, CD, Msw, 11-28, 1 1/16m, 1:45 . B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Bodemeister–Mindy Sue by Pleasantly Perfect; BODEMAX, f, 3, HAW, Mcl 6250, 11-27, 6f, 1:13 . B-Novogratz Racing Stables Inc. (KY.). *1/2 to Malibu Max (MSP$371,704).

Brave Dave–Crypto Good by Good and Tough; CRYPTO BRAVE, f, 3, FG, Mcl 10000, 11-28, 6f, 1:12 4/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Doc n Bubba G–Ausbrook by Cryptoclearance; LIKEN IT, g, 3, DED, Mcl 10000, 11-28, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Kent Gremmels & Lisa Gremmels (AL.).

Excaper–Nicki B. Super by Nicholas; I’M EXCEE, f, 3, RP, Mcl 7500, 11-27, 7f, 1:26 1/5. B-Lynn Chleborad (OK.).

Fort Larned–Lady Kafca by Kafwain; FLORIDA EXPRESS, g, 3, TAM, Mcl 16000, 11-28, 1 1/16mT, 1:45 . B-Dennis J Manning (FL.).

Kantharos–Luca’s Lady by Hold Me Back; FLUENT IN SARCASM, g, 3, TAM, Mcl 10000, 11-28, 6f, 1:12 2/5. B-William C. Schettine (NY.). $72,000 ’18 OBSOCT; $65,000 2019 OBSAPR.

Karakontie (JPN)–Beach by Tapit; KAZ’S BEACH, g, 3, PEN, Msw, 11-27, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Munnings–Giant Deduction by Giant’s Causeway; LAND MARK DEAL, g, 3, HAW, Msw, 11-28, 6f, 1:10 4/5. B-Team Block (IL.).

Northern Afleet–Tallymoor by Dehere; TALLY UP, f, 3, HAW, Mcl 6250, 11-27, 6f, 1:13 1/5. B-Allric, Ltd (IL.).

Overdriven–Street Stuff by Street Hero; LA GATA NEGRA, f, 3, GPW, Mcl 10000, 11-28, 7f, 1:25 . B-Tim Ahearn & Jerry Parks (FL.).

Palace–My Sweet Candy by Candy Ride (ARG); PALACE CANDY, c, 3, PEN, Mcl 7500, 11-27, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Linda Rice & Antonio Miuccio (NY.). $30,000 ’18 KEEJAN; $25,000 2019 FTMMAY.

Temple City–Anahauc by Henny Hughes; DILIGENT, g, 3, GPW, Mcl 16000, 11-28, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP; $325,000 2019 OBSAPR.

Indy–Blue Sunshine by Johannesburg; BOBBY JR., g, 4, DED, Mcl 10000, 11-28, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Live-Lee Farm (AL.).

Paynter–Big Promise by Rahy; EL FENOMENO, g, 4, PEN, Mcl 16000, 11-27, 6f, 1:11 3/5. B-Dormellito Stud (KY.). $13,000 2018 OBSMAR. *1/2 to Lori’s Store (MSW$357,197) *1/2 to Chiseled ($412,861).

Candy Ride (ARG)–She’s an Eleven by In Excess (IRE); KEYSTONE FIELD, g, 5, DMR, Msw, 11-27, 1 1/16mT, 1:42 . B-CRK Stables, LLC (KY.). $525,000 ’16 KEESEP. *Full to Candy Boy (G2$1,286,800).