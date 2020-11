North American Maiden Winners November 29

American Pharoah–Kimbolton by First Defence; INVINCIBILITY, c, 2, FG, Msw, 11-29, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Kimbolton Syndicate (KY.). $110,000 ’19 KEEJAN; $140,000 ’19 KEESEP.

Kingman (GB)–Sealife (IRE) by Sea the Stars (IRE); TECHNICAL ANALYSIS (IRE), f, 2, AQU, Msw, 11-29, 1 1/16mT, 1:46 . B-Rabbah Bloodstock Limited (IRE.). 200,000gns ’19 TATOCT.

Medaglia d’Oro–Please Explain by Curlin; ASSUMPTION, g, 2, CD, Mcl 40000, 11-29, 7f, 1:25 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

More Than Ready–Regent’s House by Street Cry (IRE); MONTPELIER, f, 2, FG, Msw, 11-29, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Godolphin (KY.).

Mr. Big–Baby Zito by Curlin; BIG STRETCH, f, 2, DMR, Msw, 11-29, 6f, 1:12 2/5. B-George Krikorian (CA.). $40,000 ’19 FTCYRL.

Munnings–Our Perfect Ten by Medaglia d’Oro; PERFECT MUNNINGS, c, 2, AQU, Msw, 11-29, 6fT, 1:11 4/5. B-Tammy Klimasewski & Robert Klimasewski (NY.). $50,000 ’19 FTNAUG.

Orb–Idoitmyway by Unbridled’s Song; BECCA’S ROCKET, f, 2, FG, Msw, 11-29, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Machmer Hall (KY.). $47,000 ’19 KEESEP.

Oxbow–Poetically Perfect by Pleasantly Perfect; POETS PRINCESS, f, 2, FG, Mcl 15000, 11-29, 6f, 1:13 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Palace Malice–Baytree by Forestry; MISS BRAZIL, f, 2, AQU, Msw, 11-29, 6 1/2f, 1:17 . B-Haymarket Farm LLC (KY.). $170,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Hammers Vision(G2P$409,233).

Tapizar–Speedy Bird by Birdstone; BEEP BEEP, c, 2, CD, Msw, 11-29, 7f, 1:23 2/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Temple City–Polish Flower by Danzig; AMALFI PRINCESS, f, 2, CD, Msw, 11-29, 6f, 1:10 2/5. B-Monticule (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $40,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Joe Vann(G3$267,354).

Texas Red–Inazuma by Fusaichi Pegasus; SOMEONE SAID SO, f, 2, HAW, Msw, 11-29, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Christine Hansen & Thoroughbred Acadiana, LLC (KY.). $1,200 ’18 KEENOV.

Danza–October Tempest by Theatrical (IRE); TWO DOORS DOWN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-29, 1m, 1:39 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $4,000 ’18 FTKOCT; $12,000 ’18 KEEJAN.

Jersey Town–Anasazi Lass by Successful Appeal; SALACIOUSACUSATION, f, 3, RP, Mcl 7500, 11-28, 7f, 1:25 4/5. B-John R. Penn & Alex Penn (PA.). $25,000 ’18 FTMOCT.

Justin Phillip–Undercover Angel by Distorted Humor; FASTLY, c, 3, CD, Msw, 11-29, 6f, 1:09 3/5. B-Jarett Wolfe (KY.). $130,000 2019 FTMMAY.

Kantharos–Raiva by Flower Alley; YOUREOUTOFCONTROL, g, 3, CT, Mcl 5000, 11-28, 4 1/2f, :52 4/5. B-Edgar Estevez (FL.).

Star Guitar–Charged Cotton by Dehere; AVAILABLE STAR, c, 3, FG, Mcl 10000, 11-29, 6f, 1:13 1/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Tannersmyman–High Brite Cielo by High Brite; BRITE TAN, f, 3, LA, Mcl 3500, 11-28, 4 1/2f, :52 3/5. B-Jason Cline, Christine A Cline, S. Cline, A. Bilich, George Schmitt (CA.).

Tapiture–All About My Girls by Distorted Humor; INSTINCTIVE RHYTHM, g, 3, AQU, Msw, 11-29, 6f, 1:11 1/5. B-Hunter Valley Farm (KY.). $100,000 ’17 KEENOV; $125,000 ’18 KEESEP; $350,000 2019 OBSMAR.

Tizway–Maco Light by Silver Train; TIZ LIGHT THE WAY, g, 3, CD, Mcl 15000, 11-29, 1 1/8m, 1:52 4/5. B-Mike Rue (KY.). $12,000 2019 OBSJUN.

Trappe Shot–Zister by City Zip; TRAP CITY, f, 3, MNR, Mcl 4000, 11-29, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Greycross Stable LLC (KY.).

Twirling Candy–Creaminyourcoffee by Orientate; CANDYCREAM, f, 3, MNR, Msw, 11-29, 6f, 1:14 2/5. B-Augusta Farm (KY.).

Wicked Rich–Matty’s Sensation by Stephen Got Even; SENSATIONALIST, g, 3, LRL, Mcl 10000, 11-29, 1m, 1:40 . B-Wes Carter (NY.). $32,000 2020 OBSJAN.

Skipshot–Hemera by Maria’s Mon; PRINCESA BLANCA, f, 4, FG, Mcl 30000, 11-29, 1m, 1:41 3/5. B-Mikhail Yanakov (KY.).