North American Maiden Winners November 3

Graydar–Sudden Ghost by Ghostzapper; INCOMPARABLE, f, 2, PRX, Mcl 25000, 11-3, 6f, 1:13 4/5. B-Jay McKee (KY.). $10,000 2020 FTMTYO.

Tapiture–Bling Queen by First Samurai; ED, c, 2, MNR, Msw, 11-2, 6f, 1:13 3/5. B-James D Spry (KY.).

Uncaptured–Billex Doux by Elusive Quality; RENEGADE BOB, c, 2, MNR, Msw, 11-2, 6f, 1:14 1/5. B-Southern Wives Partners (FL.). $13,000 ’19 KEESEP; $25,000 ’19 OBSJAN. *1/2 to Lady by Choice ($334,425).

Uncle Lino–Schuylkilla by With Distinction; JUST A THOUGHT, g, 2, PRX, Msw, 11-3, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Shirley Lojeski (PA.).

Elusive Bluff–Art’s Sugar by Louis Quatorze; ALL STAR JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 11-3, 1m 70y, 1:46 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $0 ’18 INDOCT.

First Dude–Schlossgarten Park by Unbridled’s Song; EL DUQUE, g, 3, MNR, Mcl 4000, 11-2, 1m, 1:46 2/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Race Day–Lost Appeal (G2P$250,835), by Valid Appeal; PLAYFUL JUSTICE, f, 3, IND, Mcl 10000, 11-2, 6f, 1:13 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).