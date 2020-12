North American Maiden Winners November 30

Teuflesberg–August Gala by Broken Vow; TRULY OBLIGATO, g, 2, MVR, Mcl 25000, 11-30, 6f, 1:15 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $3,000 2020 OBSSUM.

Guilt Trip–Noble Bandit by Cat Thief; GUILTY CONFESSION, f, 3, DED, Mcl 20000, 11-30, 5f, 1:01 . B-Bryce Ladner (LA.).

Lemon Drop Kid–Our Gal El by Tapit; DRAX, g, 3, DED, Mcl 10000, 11-30, 1 1/16m, 1:50 2/5. B-Idlewood Farm & Indian Creek (KY.). $42,000 ’18 KEESEP.

Wilko–Crystal Halo by Halo; LEAN ON E, f, 3, PRX, Mcl 10000, 11-30, 1m 70y, 1:46 . B-Andrew Stronach (ON.). C$16,000 ’18 ONTAUG.