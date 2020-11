North American Maiden Winners November 8

American Pharoah–It’s All Me by Congrats; ROYAL MISSION, f, 2, HAW, Msw, 11-8, 6f, 1:12 2/5. B-Twin Hopes Farm, LLC (KY.). $190,000 2020 OBSMAR.

California Chrome–Dr. Fager’s Gal by Wild Desert; POLISHED LADY, f, 2, GG, Msw, 11-8, 6f, 1:11 4/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP; $100,000 2020 OBSSPR.

Constitution–Tiz Dixie by Tiznow; NEVER SURPRISED, c, 2, AQU, Msw, 11-8, 6fT, 1:09 . B-Golden Pedigree LLC (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $200,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Byrama (GB) (G1$659,068), by Byron (GB); KNOWN AGENDA, c, 2, AQU, Msw, 11-8, 1 1/8m, 1:55 4/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.).

Data Link–Watling by Street Boss; LITTLE DUTCH GIRL, f, 2, AQU, Msw, 11-8, 6fT, 1:11 2/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Dialed In–Candy Sioux by Indian Charlie; DRUNK DIAL, f, 2, WO, Msw, 11-7, 6f, 1:09 2/5. B-Tom Evans, Marjac Farms & Ted Forrest MD (KY.). $140,000 ’19 KEEJAN.

Gio Ponti–Esprit de Corps by Langfuhr; KENTUCKY PRIDE, f, 2, CD, Mcl 15000, 11-8, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Preston Madden (KY.).

Jimmy Creed–Courtroom Kiss by Lawyer Ron; MICHALSKA, f, 2, DMR, Msw, 11-8, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Robert Harmon (CA.).

Kitten’s Joy–Money Huntress by Mineshaft; KITTEN’S FIRSTLOVE, c, 2, CD, Msw, 11-8, 1mT, 1:37 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). *Full to Noble Beauty(G3).

Magician (IRE)–Exchanted by Exchange Rate; EXCESS MAGIC, c, 2, RP, Msw, 11-7, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-William T. Reed (KY.).

Munnings–Touch the Star by Tapit; SUN PATH, f, 2, CD, Msw, 11-8, 7f, 1:23 1/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). *Full to Bonny South(G2$493,350).

Not This Time–Delightful Melody by Tapit; ARZAK, c, 2, WO, Msw, 11-8, 6f, 1:09 4/5. B-John C. Oxley (KY.). $85,000 ’19 KEESEP; $575,000 2020 OBSSPR.

Nyquist–Appreciating by Sky Mesa; NASREDDINE, f, 2, DMR, Msw, 11-7, 6f, 1:12 1/5. B-John C. Oxley (KY.). $360,000 ’19 FTSAUG.

Quality Road–Miss Moon by Malibu Moon; SAVILE ROW, c, 2, DMR, Msw, 11-8, 6f, 1:11 1/5. B-Sun Valley Farm (KY.).

Rock Hampton–Recompensa by Caradak (IRE); ERAWAN, c, 2, LRL, Msw, 11-8, 1m, 1:37 2/5. B-Luisa Degwitz & Ric-Deg Farm, Inc. (FL.).

Slew’s Tiznow–Vanuatu by Spensive; SUSY’S HEART, f, 2, GG, Mcl 12500, 11-8, 5f, :59 3/5. B-Pascual Garcia, Jose Garcia, Griselda Garcia (CA.).

Smiling Tiger–Sienna Sky by Sky Mesa; ONE LAST TIME, g, 2, GG, Msw, 11-7, 6f, 1:12 1/5. B-Joe Stiglich & Lloyd Grant (CA.).

Too Much Bling–Happy Wildcat by Gone Astray; TRIPLE HAPPY, f, 2, RP, Mcl 20000, 11-7, 6f, 1:12 4/5. B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.).

War Dancer–Sinful by Touch Gold; MS WICKED, f, 2, WO, Moc 40000, 11-8, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Janeane Everatt, James Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.). *1/2 to Awfully Sinful(SP$328,424) *1/2 to Aheadbyacentury(G3P$453,985).

Archarcharch–Moonlight Escapade by Lion Heart; TODDLES, g, 3, HAW, Mcl 15000, 11-7, 6f, 1:11 2/5. B-Mike L Slager (IL.).

Congrats–Salty Silver Sally by Rubiano; WELL DONE SALLY, f, 3, GG, Mcl 8000, 11-7, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Eric Moreau-Sipiere & Randi Moreau-Sipiere (TX.). $20,000 ’18 BESAUG.

Honor Code–Embroidery by More Than Ready; HONORABLE MEMORY, f, 3, CD, Msw, 11-8, 6f, 1:10 4/5. B-Katierich Farm (KY.). *1/2 to Ready for Rye(G2$819,090).

Jack Milton–Nimble Stratus by Stormy Atlantic; JACKIE MILTON, f, 3, WO, Mcl 10000, 11-7, 6f, 1:11 1/5. B-Buttonwood Stables (KY.). $18,000 ’18 KEESEP.

Malibu Moon–French Silk by French Deputy; LA CROIX VALMER, f, 3, WO, Moc 40000, 11-8, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mercedes Stables LLC (KY.). $235,000 ’18 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Wave Theory by Smart Strike; PYTHAGOREAN, f, 3, AQU, Msw, 11-8, 1 3/8mT, 2:15 4/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $310,000 ’18 KEESEP.

Munnings–Waynetta by Medaglia d’Oro; PITCHING FAST, g, 3, WO, Msw, 11-8, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Kevin Reynolds, Kellie Holland & Tim Holland (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Point of Entry–Stormy Peron by Hard Spun; THE GOLDEN DOOR, c, 3, AQU, Msw, 11-8, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Tammy Klimasewski & Robert Klimasewski (NY.). $55,000 ’18 FTNAUG; $90,000 2019 OBSAPR.

To Honor and Serve–Whatabull by Holy Bull; MCCAIN, c, 3, LRL, Msw, 11-8, 7f, 1:22 1/5. B-Mary Jo Kuehn (KY.).

Doctor Peach–Bird Rockette by Birdstone; COCOA PEACH, f, 4, HAW, Mcl 6250, 11-7, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Rebecca Alexander (FL.).

Field Commission–Bethany Beach by Street Cry (IRE); BEACH BAR, f, 4, HAW, Msw, 11-8, 1mT, 1:36 1/5. B-Edward Seltzer, Beverley Anderson & Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $2,000 ’17 OBSOCT.

Maclean’s Music–Quick Temper (G2P$259,722), by A.P. Indy; TOM, g, 4, MNR, Msw, 11-8, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc & Stretch Run Ventures, LLC (KY.). $190,000 ’17 KEESEP. *Full to Cloud Computing(G1$1,125,200).