North American Maiden Winners November 9

Dominus–Golden Pioneer by Pioneerof the Nile; SWEET JUSTICE, f, 2, IND, Msw, 11-9, 6f, 1:13 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Laoban–Selfie by War Chant; THE KING CHEEK, g, 2, PRX, Mcl 25000, 11-9, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Pucker Ridge Farm LLC (NY.). $10,000 ’18 FTNOCT; $4,500 ’19 OBSOCT.

Outwork–La Belle Cat by Tale of the Cat; CATTI LA BELLE, f, 2, PRX, Mcl 25000, 11-9, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Clifton Farm (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Cairo Cat (G3).

The Big Beast–Hassled by Quiet American; BIG IF TRUE, f, 2, IND, Msw, 11-9, 6f, 1:13 2/5. B-Breakway Farm LLC (IN.).

Kantharos–Flash of Wonder by Tiz Wonderful; RESERVE LIST, f, 3, IND, Msw, 11-9, 5fT, :58 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & Robert L. Tribbett (KY.). $75,000 2019 OBSMAR.

Mr. Noname–Majestic Mommy by Olympio; HIGHEST PRAISE, g, 3, IND, Mcl 5000, 11-9, 6f, 1:12 2/5. B-Aaron Shorter & Darrell Rex Shorter (IN.). *1/2 to Maybesomaybenot (G2).

City Weekend–Miss Amplified by Champali; CEE CEE’S GOT THIS, f, 4, MVR, Msw, 11-9, 6f, 1:16 1/5. B-Mary Hurley (OH.).