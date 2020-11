North American Non-Graded Stakes Results Nov. 13

7—LARIAT, g, 3, Southwestern Heat–Charlotte’s Drone, by B. G.’s Drone. ($41,000 ’18 RUIAUG). O-Margaret V Bloss, B-Robert Driggers & Del Rae Driggers (NM), T-Nancy Summers, J-Duane Lee Sterling, $28,500.3—West Dawn, g, 3, Train Rider Blues–It’s a Rainbow, by Menifee. O-Marina Velazquez, B-Freda Howard McSwane (NM), $9,500.9—Franchise Tagged, g, 3, Attila’s Storm–Streakin Excess, by In Excess (IRE). ($50,000 ’18 RUIAUG). O-Rushing, Ted, Owens, Lee, B4 Farms, LLC, Davis, Beaux and Doby, Dale Alan, B-Brad King & Todd Fincher (NM), $4,750.

NEW MEXICO CLASSIC CUP DERBY CHAMPIONSHIP S., ZIA, $50,000, 3YO, C/G, 6F, 11-11. Also Ran: Effort N Results, Attilianno, Royal Bertrando, Desert Danger, Charlie Comanch, Cerveza, Strawberry Whisky, On a Warpath. Winning Time: 1:07 3/5 (ft) Margins: 4 1/4, 3/4, 4 1/4. Odds: 2.20, 3.10, 4.50.

6—COUNT THEM AGAIN, f, 3, Premeditation–Count Your Cards, by Royal Orleans. O-Cuellar, Lola L and Cuellar, Alexandria M, B-Jim Volk (NM), T-J. Jaime Fuentes, J-Frank Reyes, $29,100.3—Fritzies Flame, f, 3, Laugh Track–Fritzie’s Chime, by Chimes Band. O-Amestoy, Jr, Pierre Jean and Leslie A, B-Pierre Amestoy & Leslie Amestoy (NM), $9,700.7—Tutta Terlingua, f, 3, Stellar Rain–Tiz Stella Bella, by Tiznow. O-Yuliana Yanez, B-Wendy Davis (NM), $4,850.