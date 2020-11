North American Non-Graded Stakes Results November 24

B-CONNECTED S., DED, $60,000, 3YO/UP, 7F, 11-24.

8—

SPEAKTOMEOFLOVE, g, 3, Run Away and Hide–Awesome Truth, by Proudest Romeo. O-Benard Chatters, B-Benard Chatters (LA), T-Benard Chatters, J-Joe Stokes, $36,000.

6—

Jus Lively, c, 4, Paddy O’Prado–Lively Number, by Mt. Livermore. O-Pine Knoll Farm, B-Pine Knoll Farm (LA), $10,800.

10—

Scarlettsblackjack, g, 5, Malibu Wesley–Mardi Gras Lady, by Leestown. O-Leadem Farm, Inc, B-J R Stables LLC (LA), $6,000.

Also Ran: Big Boy Dave Rex, Jax Man, Social Afleet, Nippy Red, Bistraya, Zenucci, Whatdatpay Ray.

Winning Time: 1:27 1/5 (ft)

Margins: HD, HF, 1 3/4.