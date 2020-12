North American Allowance Results Dec. 12

AQU, 7TH, ALW, $82,000, 3YO/UP, 1M, 12-12.

5—

OUR LAST BUCK, g, 6, Courageous Cat–Buck Mountain, by Prosper Fager. O-J and N Stables, B-Gerardus S Jameson (NY), T-Michelle Nevin, J-Luis R. Reyes, $45,100.

9—

Will Sing for Wine, c, 3, Will Take Charge–Miss Singhsix (IRE), by Singspiel (IRE). ($75,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 FTMMAY). O-Team Valor International and Potash, Edward C, B-Normandy Farm LLC (KY), $16,400.

3—

Striking Speed, g, 3, Brilliant Speed–Moonlit Bay, by Malibu Moon. O-Nice Guys Stables and Hornstock, Steve, B-Jack Liebau Sr (KY), $9,840.