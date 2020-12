North American Allowance Results Dec. 16

MVR, 2ND, ALW, $23,200, 2YO, 5 1/2F, 12-15.

3—

CHANNEL FURY, c, 2, Even the Score–Star Sheba, by Elusive Hour. O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (KY), T-James R. Jackson, J-Luis Raul Rivera, $12,720.

4—

Henry Mac, g, 2, Midshipman–Boom Boom Bertie, by Thunder Gulch. O-Thomson, Dustin J and Slaughter, James, B-Dustin J Thomson & James Slaughter (OH), $6,240.

2—

Drunken Love, g, 2, Itsmyluckyday–Forever a Friend, by Dehere. ($1,500 ’19 FTKOCT). O-Estvanko, Christina and Scott, Margo, B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY), $2,120.