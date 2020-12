North American Allowance Results Dec. 18

LRL, 8TH, AOC, $60,930, 3YO/UP, F/M, 6F, 12-18.

1—

FILLE D’ESPRIT, f, 4, Great Notion–Sweet Valor, by No Armistice. O-C J I Phoenix Group and No Guts No Glory Farm, B-Sweet Spirits Stables, LLC (MD), T-John J. Robb, J-Xavier Perez, $33,345.

10—

Trunk of Money, f, 4, Super Saver–Pieces of Speight, by Speightstown. O-Richard Malouf, B-Rosilyn Polan (KY), $9,450.

2—

Kiss the Girl, f, 3, Into Mischief–Spin the Bottle, by Hard Spun. ($210,000 ’18 FTMOCT). O-Three Diamonds Farm, B-Classic Thoroughbred XII (MD), $6,435.