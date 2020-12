North American Allowance Results Dec. 27

GP, 10TH, AOC, $40,000, 3YO/UP, 1MT, 12-27.

2—

MO READY, g, 3, Uncle Mo–Ready and Good, by More Than Ready. O-Repole Stable, B-Repole Stable Inc (NY), T-Todd A. Pletcher, J-Luis Saez, $24,000.

1—

African Heritage, c, 3, Cairo Prince–Celtic Gift, by Van Nistelrooy. ($75,000 ’17 KEENOV; $100,000 ’18 KEESEP). O-Thoroughbred Champions Training Center LLC, B-Timothy C Thornton (KY), $7,600.

7—

Dundalk, h, 6, Baltimore Bob–Ducky McLean, by Stormy Atlantic. O-Robert Gerczak, B-Robert Gerczak (MD), $3,600.