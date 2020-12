North American Allowance Results Dec. 28

MVR, 1ST, ALW, $33,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 12-28.

3—

HEAVEN SENT ANGEL, f, 3, Mobil–Camp Fairfax R N, by Forest Camp. O-Catherine Angelo, B-Carol Duncan & Daryl Duncan (OH), T-Nabu Morales, J-Fernando Salazar Becerra, $24,000.

2—

Never Forget Her, f, 3, No Nay Never–Boom Boom Vroom, by Zensational. O-Danielle Agnello, B-Ice Wine Stable (KY), $4,500.

4—

Trust in Me, f, 4, Tapizar–Believe in Wonder, by Aldebaran. O-Fernando Silva, B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY), $2,250.