North American Allowance Results Dec. 30

PRX, 5TH, AOC, $43,304, 2YO, F, 6 1/2F, 12-30.

6—

IT CAN, f, 2, Goldencents–Bertha Jo, by Banker’s Gold. ($4,000 ’19 FTKOCT; $17,000 ’19 KEEJAN). O-Edwin Mundo, B-Susan M Forrester (KY), T-Rafael Jose Rohena, J-Jaime Rodriguez, $24,600.

9—

Incomparable, f, 2, Graydar–Sudden Ghost, by Ghostzapper. ($10,000 2020 FTMTYO). O-Kirk Nesbeth, B-Jay McKee (KY), $8,200.

2—

Dauntless Gal, f, 2, Will Take Charge–Indian Gracey, by Indian Ocean. ($23,000 ’19 KEESEP). O-Establo G and G, B-Gary Broad (KY), $6,314.