North American Allowance Results December 10

MVR, 8TH, ALW, $29,000, 3YO/UP, 6F, 12-9.

9—

STONE COLD CAT, g, 4, Stately Victor–Mizz Charlee, by Lear Fan. O-Ronald E Dewolf, B-Ronald DeWolf (OH), T-Michael L. Rone, J-Erik Barbaran, $16,820.

3—

Master Legionaire, g, 4, Mixmaster–Legion of Dreams, by Colony Key. O-Carly S Hamel, B-Pistols Legacy LLC (OH), $5,800.

4—

Joes a Rockin, g, 4, Vaquero–Sweet Jody, by Value Plus. O-Raldirys L Pujols, B-Raimonde Farms LTD & Michael Rone (OH), $2,900.