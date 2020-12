North American Allowance Results December 6

LRC, 8TH, AOC, $50,688, 3YO/UP, 5 1/2F, 12-6.

10—

CAPTAIN SCOTTY, g, 6, Quality Road–She Is Raging, by Aggressive Chief. ($75,000 ’15 FTMOCT). O-Wachtel Stable and Barber, Gary, B-John R Mulholland & Martha Jane Mulholland (KY), T-Peter Miller, J-Ricardo Gonzalez, $28,800.

6—

Thanks Mr. Eidson, g, 3, More Than Ready–Nest Egg, by Eskendereya. ($210,000 ’18 KEESEP). O-Del Secco DCS Racing, B-Dell Ridge Farm, LLC (KY), $9,600.

1—

Lincoln City, c, 4, The Factor–Magic School, by In Excess (IRE). ($50,000 ’16 KEENOV; $30,000 ’17 KEESEP). O-Abel, James P, Abel, Mary C and Kruljac, J Eric, B-Gunpowder Farms LLC (KY), $5,760.