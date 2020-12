North American Allowance Results December 7

DED, 4TH, AOC, $37,000, 3YO/UP, F/M, 7 1/2F, 12-7.

6—

SCHIFF’S CORNER, f, 3, Songandaprayer–Sarahsintomischief, by Into Mischief. O-Perform Stables, Inc, B-Perform Stables Inc (LA), T-Ricky Courville, J-Devin H. Magnon, $22,200.

3—

Tiz One Fee, m, 6, Tiz the One–Jenifee, by Menifee. ($2,700 ’15 ESLOCT; $4,500 2016 ESLTYO). O-End Zone Athletics, Inc, B-I Lee Lange (LA), $7,400.

1—

My Little Jen, f, 4, City Zip–Hildegarde, by Ghostzapper. O-Flying Start, LLC, B-Bojangle’s Stables, LLC (LA), $4,070.