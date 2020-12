North American Graded Stakes Results Dec. 27

ROBERT J. FRANKEL S. (G3), SA, $101,500, 3YO/UP, F/M, 1 1/8MT, 12-27.

10—

MUCHO UNUSUAL, f, 4, Mucho Macho Man–Not Unusual, by Unusual Heat. O-George Krikorian, B-George Krikorian (CA), T-Tim Yakteen, J-John R. Velazquez, $60,000.

3—

Never Be Enough (GB), m, 5, Sir Percy (GB)–Camp Fire (IRE), by Lahib. (16,000GBP ’16 GUKYRL). O-Charles, Ronald L. and Gordon, Samuel, B-Mr J. L. Skinner (GB), $20,000 .

2—

She’s Our Charm, f, 4, Candy Ride (ARG)–Charm the Maker, by Empire Maker. ($600,000 ’17 KEESEP). O-Deborah McAnally Trust, B-Ron McAnally & Deborah McAnally (KY), $12,000.

Also Ran: Miss Teheran (IRE), Zee Drop, Rideforthecause, Altea (FR), Colonial Creed.

Winning Time: 1:46 4/5 (fm)

Margins: 3/4, NO, 3/4.