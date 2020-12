North American Graded Stakes Results December 6

BAYAKOA S. (G3), LRC, $100,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 12-6.

6—

PROUD EMMA, f, 4, Include–Debutante Dreamer, by Proud Citizen. ($9,000 ’17 KEESEP). O-Gem, Inc and Kagele, Tom, B-Brereton C Jones (KY), T-Peter Miller, J-Juan J. Hernandez, $56,000.

5—

Message, f, 4, Warrior’s Reward–Song’n Dance, by Carson City. ($30,000 ’16 KEENOV; $300,000 2018 OBSAPR). O-Baoma Corporation, B-C Kidder & N Cole (KY), $19,000.

4—

Stellar Sound, f, 3, Tapit–Siren Serenade, by Unbridled’s Song. O-Don Alberto Stable, B-Don Alberto Corporation (KY), $13,000.

Also Ran: Miss Stormy D, Blue Diva, Donut Girl.

Winning Time: 1:42 2/5 (ft)

Margins: HF, 6, 2HF.