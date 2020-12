North American Maiden Winners Dec. 12

Dialed In–So Fancy by Tapit; SO DIALED IN, g, 2, LRL, Mcl 16000, 12-12, 7f, 1:25 4/5. B-Robert V. LaPenta (KY.).

Effinex–Point Reyes by Subordination; TICKET TO ALASKA, g, 2, TAM, Mcl 25000, 12-12, 5 1/2f, 1:06 . B-Hidden Lake Farm, LLC (NY.). $3,000 2020 OBSSUM.

First Samurai–Betises de Cambrai by Candy Ride (ARG); SAMURAI PRINCE, c, 2, TP, Msw, 12-11, 6f, 1:10 2/5. B-Monticule (KY.). $10,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSSPR.

Flat Out–Avenging Tomisue by Belong to Me; FLAT OUT AVENGER, g, 2, RP, Mcl 20000, 12-11, 1m, 1:41 1/5. B-Pillar Property Services Inc. (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT; $7,000 ’19 KEEJAN.

Itsmyluckyday–Sara’s Smile by Tale of the Cat; A SMILE A DAY, f, 2, MVR, Msw, 12-12, 6f, 1:16 3/5. B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (OH.).

Juba–My House by Flower Alley; JUBA’S HOUSE, f, 2, CT, Msw, 12-11, 4 1/2f, :53 2/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Laoban–Wild and Windblown by Broken Vow; BOWING SNOWMAN, c, 2, AQU, Mcl 40000, 12-12, 6f, 1:12 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $25,000 2020 OBSMAR.

Noble Mission (GB)–Kazamira by Dynaformer; MIRA MISSION, g, 2, GP, Mcl 50000, 12-12, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Mary A. Sullivan (KY.).

Quality Road–Haylie Brae by Bernardini; PRIME FACTOR, c, 2, GP, Msw, 12-12, 6f, 1:10 1/5. B-Two Hearts Farm LLC (KY.). $900,000 ’19 KEESEP.

Revolutionary–One Fell Swoop by Vicar; RIGHTEOUS RENEGADE, g, 2, CT, Mcl 12500, 12-11, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Joe Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.). $6,000 ’19 FTKOCT.

Uncle Mo–Solo Piano by Empire Maker; DONEGAL BAY, g, 2, GP, Msw, 12-12, 1m, 1:36 2/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Upstart–Cascina by Dixie Union; MANOR HOUSE, c, 2, LRL, Msw, 12-12, 1m, 1:38 1/5. B-David Berman (FL.).

Capital Account–My Yammy Heat by Unusual Heat; CAPITAL HEAT, f, 3, LRC, Mcl 50000, 12-12, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-B&G Stables (CA.).

Earths Vain Shadow–Ms. Nitram by Langfuhr; YOLONDA, f, 3, RP, Mcl 7500, 12-11, 1m, 1:43 2/5. B-Martin H. Grotheer M.D. (OK.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Imagining–Reel Victory by Victory Gallop; IMAGINE VICTORY, f, 3, LRL, Mcl 25000, 12-12, 1m, 1:40 1/5. B-Cordelia Stables (MD.).

Last Gunfighter–April Eyes by Numerous; EYE OF GUNFIGHTER, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-11, 1m 70y, 1:44 2/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

Lea–Madame Pele by Salt Lake; OPEN LENGTHS, g, 3, AQU, Mcl 20000, 12-12, 1 1/8m, 1:54 3/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $155,000 ’17 KEENOV; $255,000 ’18 KEESEP.

Louie Villain–Zinn House Doll by Milwaukee Brew; CHILLINLIKAVILLIN, g, 3, MVR, Msw, 12-12, 1m, 1:48 3/5. B-Joshua Faulkner (OH.).

Mt Waverly–Dakota Lill by Lil E. Tee; LILL QUEEN B, f, 3, HAW, Mcl 16000, 12-12, 6f, 1:13 2/5. B-Patti Macari (IL.). *1/2 to Kel’s Dreamer (SP$252,545).

Pioneerof the Nile–Lady June Bug by Elusive Quality; PIONEER WOMAN, f, 3, TAM, Mcl 25000, 12-12, 6f, 1:11 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Sky Kingdom–Beauty’s Due by Devil His Due; UNBRIDLED JOHN, g, 3, AQU, Mcl 25000, 12-12, 1m, 1:39 4/5. B-Spartan Team Investments (NY.). $50,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Devil by Design (G3$268,041).

Street Boss–Teroda by Limehouse; BRUJA ESCARLATA, f, 3, LRC, Mcl 40000, 12-12, 6f, 1:09 1/5. B-J.D. Stuart & Mueller Farms, Inc. (KY.). $175,000 ’18 FTSAUG; $185,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Sombeyay (MG3$364,650).

Tapit–Funny Proposition (G2), by Medaglia d’Oro; TACTICIAN, g, 3, RP, Msw, 12-11, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-John C. Oxley (KY.).

Tapizar–Resoundingly by Stormy Atlantic; TAPALONG, f, 3, HAW, Mcl 6250, 12-12, 6f, 1:13 1/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $20,000 ’18 FTKOCT.

The Factor–Elusive Rumour by Elusive Quality; SCUTTLEBUZZ, g, 3, AQU, Mcl 40000, 12-12, 6fT, 1:10 3/5. B-Lawrence Goichman (NY.). $160,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Myhartblongstodady (MSW$329,716).

Uncaptured–Lake Victoria by Meadowlake; CAPTURE A VICTORY, f, 3, HAW, Msw, 12-12, 6f, 1:12 4/5. B-Steve Tucker (FL.). $15,000 ’18 OBSJAN.

Where’s the Ring–Born to Be Queen by Bold Executive; GIVE ME AN EYE, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-11, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Paul Buttigieg (ON.).

Awesome Again–El Prado Essence (MG3$890,281), by El Prado (IRE); AWESOME WOK N ROLL, g, 4, TP, Mcl 30000, 12-11, 1m, 1:37 1/5. B-A & G Racing Stables (ON.). $120,000 ’17 KEESEP; $650,000 2018 OBSMAR. *1/2 to Essence Hit Man (champion in Canada, $1,414,689).

Fed Biz–Perfect Paula by Songandaprayer; UNBEKNOWNST TO ME, g, 4, LRL, Mcl 25000, 12-12, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Extern Developments (KY.). $45,000 ’17 KEEJAN; $180,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Take Charge Paula (G3$451,700).

Nicanor–Bindloe by Afternoon Deelites; NICALOE, g, 4, CT, Mcl 12500, 12-11, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Shamrock Farm (MD.).

Northern Causeway–Do Dat Blues by Lydgate; BLUE BUTTERFLY, f, 4, LA, Mcl 3500, 12-11, 4 1/2f, :52 3/5. B-Rozamund Barclay (CA.). *1/2 to Mo See Cal(MSW$343,164).

Prospective–Just a Blessin by Wheaton; RICKY RUN, g, 4, TAM, Mcl 10000, 12-12, 7f, 1:24 3/5. B-Jackie C. Bentley (FL.).

Shackleford–Maiden America by Rock Hard Ten; C FALLS, g, 4, LRC, Mcl 50000, 12-12, 1m, 1:37 . B-Phillips Racing Partnership (KY.). *1/2 to Ten City (G3) *1/2 to Hopeful Growth (G3).