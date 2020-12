North American Maiden Winners Dec. 13

Adios Charlie–Marion Theatre by Montbrook; R ADIOS JERSEY, f, 2, GP, Mcl 35000, 12-13, 6f, 1:11 . B-Ocala Stud & J. Michael O’Farrell, Jr. (FL.). $12,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Making Havoc($335,425).

Carpe Diem–Big Brown Brookski ($253,072), by Big Brown; SINGLE MOM, f, 2, CT, Mcl 12500, 12-12, 4 1/2f, :53 4/5. B-Michael Orem & J.B. Orem (KY.).

Congrats–Rockport Beauty by Rockport Harbor; SHE’S MY RIDE, f, 2, HAW, Mcl 20000, 12-13, 6f, 1:14 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $30,000 2020 OBSSPR.

Declaration of War–Zucchini Flower by Flower Alley; PHANTOM VISION, f, 2, GP, Msw, 12-13, 5fT, :56 4/5. B-Albert Frassetto (KY.).

Fiber Sonde–Looks Like Trouble by Indian Charlie; NO CHANGE, g, 2, CT, Msw, 12-12, 4 1/2f, :54 . B-John McKee (WV.).

Frosted–Thepartyneverends by Smart Strike; FOSTER HOPE, g, 2, GP, Mcl 25000, 12-13, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.). $85,000 ’19 KEESEP.

Half Ours–Vertical Vision by Pollard’s Vision; GUICE, c, 2, FG, Msw, 12-12, 6f, 1:13 1/5. B-Warran J. Harang (LA.). $52,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Vertical Oak(G2$773,095) *1/2 to Payne($264,266).

Half Ours–Glamoride by Ide; HALFGLAMOROUS, f, 2, FG, Msw, 12-13, 6f, 1:12 3/5. B-Scott Gruender (LA.).

Jess’s Dream–Achalaya by Bellamy Road; CHESS’S DREAM, c, 2, GP, Msw, 12-13, a7 1/2fT, 1:30 . B-Loren Nichols (FL.). $25,000 ’19 FTKJUL; $20,000 ’19 OBSJAN. *1/2 to Casa Creed(G2$460,508).

Medaglia d’Oro–Run a Risk by Distorted Humor; RISK TAKING, c, 2, AQU, Msw, 12-13, 1 1/8m, 1:53 . B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $240,000 ’19 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Venetian Sonata by Bernardini; MOONLIGHT D’ORO, f, 2, LRC, Msw, 12-13, 1m, 1:35 2/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $620,000 ’19 KEESEP.

Old Topper–Lady Sax by General Meeting; BECCA TAYLOR, f, 2, LRC, Msw, 12-13, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Hail Mary(MSP$254,188).

Outwork–Cabo Time by Grand Slam; GONE TO CABO, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-13, 6 1/2f, 1:18 . B-Bill Adair & Phyllis Adair & Connie Brown (KY.). $37,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 FTKOCT; $29,000 2020 OBSSPR.

Save Big Money–Oh What a Feeling by Dixieland Band; DIXIELAND CANDY, f, 2, RP, Mcl 20000, 12-12, 1m, 1:44 4/5. B-Center Hills Farm (OK.).

American Pharoah–Take Charge Lady (MG1$2,480,377), by Dehere; AS TIME GOES BY, f, 3, LRC, Msw, 12-13, 6f, 1:09 . B-Orpendale & Chelston (KY.). *1/2 to Take Charge Indy(G1$1,103,496) *1/2 to Will Take Charge(champion, $3,924,648).

Broken Vow–Pure Sarah by Pure Prize; DRAW THE LINE, g, 3, HAW, Msw, 12-13, 1m 70y, :00 . B-E. H. Beau Lane III (KY.). $200,000 ’18 KEESEP; $22,000 2020 FTKHRA.

Central Banker–Best Be Quick by Southern Image; OKIE NATIVE, g, 3, RP, Mcl 7500, 12-12, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Tracy Rene Strachan (OK.). $32,000 ’18 FTKOCT.

Even the Score–Attababe by Carr De Naskra; SWINGABIGSTICK, g, 3, MNR, Msw, 12-13, 5 1/2f, 1:08 . B-Dana D. Holt & Ted Lucas (KY.).

Liaison–Mi Isabella by Twilight Agenda; MI LIA, f, 3, FG, Msw, 12-13, a1mT, 1:41 3/5. B-Cypress Bend Farm (LA.).

Peppered Cat–Flower Hill by Bertrando; MAJOR WAGER, g, 3, TP, Mcl 5000, 12-12, 6f, 1:11 3/5. B-Denise Martin (KY.).

Super Saver–Conkate by Exchange Rate; GURL YOU FINE, f, 3, RP, Msw, 12-12, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Ultimate Eagle–Judge Joan by Chief Seattle; UNMASKED, c, 3, LRC, Mcl 30000, 12-13, 5 1/2f, 1:04 . B-George Carter (CA.).

Vronsky–Clancy Rivers by Mr. Greeley; RIVER NORTH, g, 3, LA, Mcl 3500, 12-12, 4 1/2f, :52 2/5. B-Judi Garfi-Partridge (CA.). $4,200 2020 CALMIX.

Central Banker–Private Escort by Dance With Ravens; WINGS OF FIRE, f, 4, AQU, Mcl 20000, 12-13, 6f, 1:14 . B-Seamus Coughlan (NY.). $90,000 2018 OBSMAR.

Into Mischief–Royale Harbor by Rockport Harbor; NOREN, g, 4, TP, Msw, 12-12, 6f, 1:10 3/5. B-Marvin Little Jr. (KY.). $100,000 ’17 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Lighthouse Bay (G1$365,706), by Speightstown; OSO NEGRO, g, 4, RP, Mcl 20000, 12-12, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $440,000 ’17 KEESEP.