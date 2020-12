North American Maiden Winners Dec. 15

First Samurai–Cleanslate by War Pass; FIRSTSLATE, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-15, 5f, 1:00 1/5. B-Emcee Stable, LLC (KY.).

Mobil–Jannes Paul by Giant’s Causeway; LUCKY DOUBLE D’S, f, 2, MVR, Msw, 12-15, 6f, 1:18 3/5. B-David Downard (OH.).

Tonalist–R Luck’s Lady by Tiznow; TIZ A BIT LUCKY, f, 2, MNR, Msw, 12-14, 1m, 1:46 4/5. B-Kehner Thoroughbreds, LLC (KY.). $3,500 ’19 KEESEP.

Vaquero–Turbulent Air by Montbrook; QUEEN AIR, f, 2, MVR, Msw, 12-15, 6f, 1:16 2/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Attila’s Storm–Play the Favorite by Gentlemen (ARG); ESTEEMED, g, 3, ZIA, Mcl 7500, 12-15, 1m 70y, 1:44 . B-R D Hubbard (NM.).

Flat Out–Penrose by Lemon Drop Kid; FLAT ROSE, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-15, 1m, 1:43 1/5. B-Cypress Bend Farm (KY.).

Koh I Noor–Madam Maggie by My Friend Max; SPECIAL MISCHIEF, f, 3, DED, Msw, 12-15, 5f, 1:00 4/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Laugh Track–More With Honey by More Than Ready; BINGHAM’S FLASH, g, 3, ZIA, Mcl 7500, 12-15, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Mike Abraham (NM.). $3,500 ’18 RUIAUG.

Maclean’s Music–Spooky Minister by Deputy Minister; DANCINGINTODARK, c, 3, MVR, Mcl 5000, 12-15, 1m, 1:45 3/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $30,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Moe Candy(MG2P$255,425).

Musaiter–Rational Thinker by Diabolical; RATIONAL D’ORO, f, 3, ZIA, Msw, 12-15, 6f, 1:10 2/5. B-Joann Wilson (NM.).

English Channel–Rose of Aran by Van Nistelrooy; CHARCOAL, g, 4, MNR, Msw, 12-14, 6f, 1:14 2/5. B-Ron Dowdy (KY.).