North American Maiden Winners Dec. 17

Cairo Prince–Ghostslayer by Ghostzapper; GHOSTLYPRINCE, c, 2, GP, Mcl 35000, 12-17, a7 1/2fT, 1:30 . B-Machmer Hall & D + J Racing LLC (KY.). $100,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Biddy Duke(G3$280,332).

Congrats–Tonight’s Wager (champion in Puer, $393,872), by Valid Wager; WHOOSAH, g, 2, DED, Mcl 10000, 12-17, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Jane H. Harang (LA.).

Dominus–Debbies Cute Ghost by Ghostzapper; PRETTY RACHEL, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-17, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-John Liviakis (KY.).

Flatter–Forest Valentine by Forestry; PATTY H, f, 2, GP, Mcl 50000, 12-17, 6f, 1:11 4/5. B-Ridley Farm (KY.). $125,000 ’19 FTKOCT.

Not This Time–Glorified by Honour and Glory; TIME FOR GLORY, f, 2, FG, Mcl 30000, 12-17, 7 1/2fT, 1:32 3/5. B-Samantha Siegel (KY.).

Outwork–Hilarious Brown by Big Brown; DREWHUSTLE, c, 2, DED, Msw, 12-17, 1m, 1:41 3/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $45,000 ’19 ESLYRL.

Run Away and Hide–Seamless by Arch; REASON WHY, f, 2, DED, Mcl 20000, 12-17, 5f, 1:00 . B-Ron Kirk, John Bates & Michael Riordan (KY.). $5,500 ’19 KEEJAN.

Tourist–Distant Memories by Wildcat Heir; COJO, g, 2, LRC, Mcl 50000, 12-17, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Cairo Prince–Light Cat (champion in Puer), by Indygo Shiner; PRINCESS CORO, f, 3, GP, Mcl 35000, 12-17, 5fT, :57 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $40,000 ’18 FTKOCT; $100,000 2019 OBSAPR.

City Zip–Screen Gem by Dynaformer; NOW PLAYING, f, 3, ZIA, Mcl 7500, 12-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-George Krikorian (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Giant’s Causeway–Maggy’s Melody by Unbridled’s Song; BEACHCOMBING, g, 3, FG, Mcl 30000, 12-17, 1mT, 1:37 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $500,000 ’18 KEESEP.

Into Mischief–Westwood Pride by Pleasantly Perfect; QUEEN STORMBORN, f, 3, LRC, Mcl 30000, 12-17, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Kretz Racing LLC (KY.).

Lion’s Ransom–Jysele’s Hot Mess by My Pal Charlie; LIONS HOT MESS, g, 3, FG, Mcl 10000, 12-17, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Carl Mathieu (LA.).

Taste of Paradise–South Apple (ARG) by Southern Halo; OOOH BARRACUDA, f, 3, FG, Msw, 12-17, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-David Bloom (KY.).