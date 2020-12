North American Maiden Winners Dec. 19

Air Force Blue–Good Time Sally by Forestry; RUBY LEE, f, 2, TAM, Mcl 25000, 12-19, 6f, 1:13 1/5. B-Camas Park Stud (KY.). $2,000 2020 OBSMAR.

American Pharoah–Strut the Course (champion in Canada, $1,035,035), by Strut the Stage; KENTUCKY PHAROAH, c, 2, GP, Msw, 12-19, 1mT, 1:37 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bernardini–Rebridled Dreams by Unbridled’s Song; REGULAR GUY, c, 2, FG, Msw, 12-19, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Coffeepot Stable (KY.). *1/2 to Doncaster Rover (MG1P$349,932) *1/2 to J. B.’s Thunder (G1$280,130) *1/2 to Carpe Diem (MG1$1,519,800) *1/2 to Semper Fortis (G2P$437,430) *1/2 to Farrell (MG2$1,098,777).

Bernardini–Palanka City (G3$388,220), by Carson City; BRAVO BRAVO, c, 2, HAW, Mcl 25000, 12-19, 1m 70y, 1:44 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $75,000 ’19 OBSJAN.

Brethren–Clear in the West by Gone West; COBB, c, 2, GP, Mcl 16000, 12-19, 6f, 1:11 3/5. B-Arindel (FL.).

Carpe Diem–Beginner’s Luck by Awesome Again; PLEASURE LUCK, f, 2, AQU, Msw, 12-19, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-John Hicks, William Ziemba & Elyse Mach (NY.). $37,000 ’18 FTNOCT; $50,000 ’19 FTNAUG.

Creative Cause–Creative Spirit by Smarty Jones; CAUSEWAY JONES, c, 2, RP, Msw, 12-18, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Cimarron TTT Farms (OK.).

Daaher–Union Victory by Indian Charlie; OKIE UNION, g, 2, RP, Msw, 12-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Huddleston Brothers Farm (OK.).

Daredevil–Nile Delta by Pioneerof the Nile; MY MAN BAGS, r, 2, LRC, Msw, 12-19, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $15,000 ’19 FTCYRL.

Graydar–Young Royalty by Royal Academy; GRAY ROYALITY, f, 2, MVR, Msw, 12-19, 6f, 1:15 3/5. B-George E. Bates Trustee (KY.). $2,500 ’18 KEENOV; $8,000 2020 OBSSUM.

Into Mischief–Phoenician Moon by Malibu Moon; BY GEORGE, c, 2, AQU, Msw, 12-19, 6f, 1:13 2/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $190,000 ’19 KEESEP.

Into Mischief–Vaunting by Exchange Rate; PRATE, c, 2, FG, Msw, 12-19, 6f, 1:09 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Limehouse–Broad But Nice by Seeking Daylight; MINISTRY OF MAGIC, g, 2, CT, Msw, 12-18, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Theresa Ho (WV.).

Munnings–Caramore by Purge; WONDERWALL, f, 2, LRL, Mcl 25000, 12-19, 1m, 1:39 4/5. B-Timothy J. Rooney (MD.). $50,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSMAR.

Munnings–La Saldana (GER) (G3), by Fastnet Rock (AUS); EL SEGUNDO, c, 2, TP, Mcl 30000, 12-18, 6f, 1:11 4/5. B-Gestuet Fahrhof (KY.). $42,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Obsequious by Fusaichi Pegasus; STAR MISSION, c, 2, TP, Mcl 10000, 12-18, 1m, 1:41 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $27,000 ’19 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Kindle by Indian Charlie; PALAZZI, c, 2, FG, Msw, 12-19, 1mT, 1:37 . B-HnR Nothhaft Horseracing LLC & Pioneerof the Nile Syndicate (KY.). $375,000 ’18 KEENOV; $510,000 ’19 FTSAUG.

Run Away and Hide–Prior Lake Lady by Prized; COWARDLY ACT, g, 2, GP, Mcl 25000, 12-19, 1mT, 1:38 1/5. B-Hardin Farm, LLC (KY.). $10,000 ’19 KEEJAN; $35,000 ’19 KEESEP.

Smiling Tiger–Yerevan Sky by Menifee; RESPECTFULLY, f, 2, LRC, Mcl 30000, 12-19, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Bud Petrosian (CA.).

Tapiture–Yabuquiva by Bluegrass Cat; RICOCHET, c, 2, TAM, Msw, 12-19, 1m 40y, 1:40 3/5. B-Whiskey Hollow Thoroughbreds LLC (KY.).

Temple City–Awesome Angie by Awesome Again; YOU ARE AWESOME, g, 2, LRL, Mcl 10000, 12-19, 5 1/2f, 1:06 . B-B. D. Gibbs Farm, LLC (KY.). $7,500 ’19 FTMYRL.

Upstart–Open Agenda by More Than Ready; ZOOM UP, f, 2, FG, Msw, 12-19, 6f, 1:10 4/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR.

Archarcharch–Sweet and Bad (GB) by Stimulation (IRE); RELMBUNKUS SYR, g, 3, TP, Mcl 7500, 12-18, 1m, 1:40 . B-Wynn Norman Whitener (KY.).

Flashback–Calma Prado by El Prado (IRE); FLASH IT, g, 3, TAM, Mcl 10000, 12-19, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Gil Masters (KY.). $8,000 ’18 KEESEP.

Govenor Charlie–Celestial Being by In Excess (IRE); GOV FROM ABOVE, g, 3, LRC, Mcl 20000, 12-19, 5 1/2f, 1:04 . B-Edward C Allred (CA.).

Into Mischief–Boleyn by Proud Citizen; RISK MODEL, f, 3, AQU, Msw, 12-19, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Eico Ventures (KY.). $390,000 2019 OBSAPR.

Itsmyluckyday–Mermaid Sara by Stormy Atlantic; SEMI CHARMED DAY, g, 3, HAW, Mcl 6250, 12-19, 1m 70y, 1:44 3/5. B-H. Allen Poindexter (IA.). $32,000 ’18 KEESEP.

Machen–Princess Janelle by Came Home; PRINCE JACOB, g, 3, CT, Mcl 12500, 12-18, 4 1/2f, :54 2/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Oxbow–Rafaelini by Bernardini; FOXGLOVE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 12-19, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Sky Mesa–Expect Becky by Valid Expectations; CALL BROS, g, 3, GP, Mcl 20000, 12-19, a7 1/2fT, 1:28 3/5. B-Patricia Generazio (FL.). *1/2 to Cape Cod Carol (SP$346,505).

Strong Mandate–Tuna by Even the Score; STRONG ODOR, f, 3, TP, Mcl 30000, 12-18, 6f, 1:11 . B-Freddy Lewis Jr. (KY.).

Tale of the Cat–Midnight Belle by Bernardini; PRINCESS TALE, f, 3, LRC, Mcl 20000, 12-18, 1m, 1:39 3/5. B-Al Kirkwood & Saundra Kirkwood (KY.).