North American Maiden Winners Dec. 27

Broken Vow–Mizzenway by Mizzen Mast; HIGHLAND CREEK, g, 2, FG, Msw, 12-27, a1mT, 1:39 3/5. B-J. Adcock & Neal McFadden (LA.). $60,000 ’19 ESLYRL.

Frosted–Judy Legend by Medaglia d’Oro; LITTLE HUNTRESS, f, 2, LRL, Msw, 12-27, 7f, 1:23 4/5. B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Ironicus–Cody Cowgirl by Van Nistelrooy; ULTIMATE IRONY, c, 2, FG, Mcl 30000, 12-27, a1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Anita Nesser & BHMFR, LLC (KY.). $20,000 2020 OBSSUM.

Lone Star Special–Rose Hunter by Jade Hunter; MR. PAYCHECK, c, 2, FG, Mcl 25000, 12-27, 6f, 1:13 . B-Oak Leaf Farm TCLP (LA.). $7,000 ’18 ESLOCT.

Maclean’s Music–Athena Star by Star Cat; MARTINI BLU, c, 2, HAW, Msw, 12-27, 1m 70y, 1:42 3/5. B-Connie Snyder & Richard Snyder (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Clemency by Shackleford; LOVE MY JIMMY, r, 2, SA, Mcl 40000, 12-27, 6f, 1:11 1/5. B-Dr. Brad Tanner (KY.). $13,000 ’19 KEESEP.

Temple City–Siddhartha by Buddha; SIDARTH, c, 2, GP, Mcl 16000, 12-27, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Judy B. Hicks (KY.). $5,000 2020 OBSSUM.

Treasure Beach (GB)–Dixie Dreamer (MSW$312,252), by Mutakddim; DIXIELAND DARLING, f, 2, TAM, Mcl 32000, 12-27, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Vronsky–Tiz Molly by Tiz Wonderful; THE CHOSEN VRON, g, 2, SA, Msw, 12-27, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Tiz Molly Partners (CA.).

Carpe Diem–Summer Chant by Summer Bird; SEIZE THE HAY, c, 3, GP, Mcl 20000, 12-27, 1 1/8mT, 1:47 3/5. B-John P. Hicks & William Ziemba (KY.).

Cross Traffic–Trout River Red by Indian Charlie; ULTRACONFIDENT, g, 3, GP, Mcl 12500, 12-27, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-T/C Stable, LLC (NY.). $16,500 ’18 KEESEP; $9,500 2019 OBSJUN.

Discreet Cat–Fat Farm by Farma Way; FAT ACCOUNT, g, 3, TP, Mcl 15000, 12-26, 1 1/16m, 1:46 . B-Robert Alvin Reeves (KY.).

Drill–Ruthies Silver by Cashel Castle; DRILL’S VALENTINE, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-27, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Carl Harnish (FL.).

First Samurai–Indemand by Saarland; ORIGINALY FROM DOT, f, 3, LRL, Mcl 25000, 12-27, 6 1/2f, 1:16 . B-T/C Stable, LLC (KY.).

Maclean’s Music–Lady Mocha by Tale of the Cat; VERIFIED, g, 3, FG, Msw, 12-27, 6f, 1:11 2/5. B-Betz/Kidder (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Street Sense–Shimmer by Pulpit; MASTERING, c, 3, SA, Msw, 12-27, 1m, 1:37 3/5. B-Forging Oaks Farm, LLC (KY.). $500,000 ’18 FTKOCT.