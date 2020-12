North American Maiden Winners Dec. 30

Barbados–Falcon’s Eye by Mutakddim; INSIGHTFUL, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-30, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Little Man Farm (MD.). $4,500 ’19 FTMYRL.

Bullet Train (GB)–Cane Cat (IRE) by One Cool Cat; MY MAXAMILLION, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-30, 1mT, 1:38 . B-Lavender Hill Stud LLC (FL.).

Central Banker–Irish Heiress by Shakespeare; FLORIDA ENDEAVOUR, c, 2, GP, Mcl 12500, 12-30, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Donald Duksa (NY.). $5,000 ’19 OBSOCT; $5,000 2020 OBSSUM.

Chitu–Strong Threat by Strong Hope; FOREMAN, g, 2, TAM, Mcl 25000, 12-30, 7f, 1:23 3/5. B-Northwind Thoroughbreds, LLC, Majel E.Ison & Alton B. Ison (FL.). $6,000 ’19 OBSOCT; $20,000 2020 OBSSUM.

Cowtown Cat–Dynatap by Tapit; TAP THE TOWN, f, 2, MVR, Msw, 12-30, 6f, 1:14 4/5. B-Gary J. Falter & Cindy Falter (OH.). $3,200 ’18 KEENOV.

Custom for Carlos–Serrano by Exchange Rate; ADIOS CARLOS, c, 2, DED, Msw, 12-30, 5f, 1:00 . B-Henry B Johnson Jr (LA.).

Declaration of War–That Voodoo Youdo by Speightstown; CANDACE O, f, 2, GP, Msw, 12-30, a7 1/2fT, 1:30 3/5. B-Crosshaven Bloodstock (KY.). *Full to Opry(G3).

Music City–Merrie’s Pride by Grindstone; MERRIE MUSIC, f, 2, MVR, Msw, 12-30, 6f, 1:15 . B-Dick Alderson (OH.).

Summer Front–Heart of Midway by Stevie Wonderboy; QUEEN OF THE GREEN, f, 2, TAM, Msw, 12-30, 1mT, 1:36 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $50,000 ’18 KEENOV; $170,000 2020 OBSSPR.

The Gurkha (IRE)–Song to Remember by Storm Cat; MARLBOROUGH ROAD (IRE), f, 2, TAM, Msw, 12-30, 1mT, 1:38 . B-Coolmore (IRE.). *1/2 to Magnificent Song(G1$445,732).

Well Spelled–Bank Scholarship by Bank Heist; AMERICAN CHESTNUT, g, 2, PEN, Msw, 12-30, 6f, 1:11 3/5. B-Godstone Farm LLC (PA.).

Will Take Charge–Tapatia by Tapit; CHARGE THROUGH, f, 2, PRX, Msw, 12-30, 6f, 1:13 3/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). $55,000 2020 FTMTYO.

Big Brown–Ms. Good Heart by Lion Heart; DARK HEART, f, 3, PEN, Mcl 12500, 12-29, 6f, 1:13 1/5. B-Flint W. Stites & Robert M. Bouse (PA.).

Can the Man–You Never Learn by Keyed Entry; THE MAN CAN, g, 3, MVR, Msw, 12-30, 6f, 1:15 3/5. B-Peter J. Sheppell (OH.).

Graydar–Queen Majesty by Regal Classic; WITH A WHISPER, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-30, 1m, 1:43 3/5. B-Clarkland Farm (KY.). $10,000 ’18 FTKJUL. *1/2 to Ponzi Scheme(G1P$491,765).

Include–Leading Citizen by Proud Citizen; SENRIMA, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-29, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Donald Crosby (NY.).

Lewis Michael–Muffin by Smart Strike; MUFFIN NUTS, g, 3, DED, Msw, 12-30, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Circle H Farms (LA.).

Talent Search–Estaprimo by Primal Storm; UNCLE MANNY, c, 3, PRX, Mcl 10000, 12-30, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Glenn E. Brok LLC (PA.).