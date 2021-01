North American Maiden Winners Dec. 31

Bluegrass Cat–Russian River by Stravinsky; ST HELENA, f, 2, SA, Msw, 12-31, 1mT, 1:37 1/5. B-Frank Mermenstein & Tom McCrocklin (FL.). $50,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Marckie’s Water(G2$518,034).

Custom for Carlos–Kindling (MSP$304,881), by Boundary; PHILLY WINS, f, 2, FG, Msw, 12-31, 5 1/2f, 1:06 . B-Merrill Scherer (LA.).

Fed Biz–Be My Candy by Candy Ride (ARG); MY CANDY BIZ, g, 2, PEN, Mcl 16000, 12-30, 6f, 1:12 2/5. B-A. Delaperrier Stable LLC (KY.).

Gemologist–Granby Girl by Badge of Silver; THE PREDICAMENT, g, 2, TP, Msw, 12-31, 6f, 1:10 3/5. B-Ramspring Farm & Clay B. Patrick (KY.). *1/2 to Winning Envelope(G3P$339,883).

Mshawish–Beautified by Congrats; OSCAR NOD, f, 2, SA, Mcl 40000, 12-31, 6f, 1:12 4/5. B-George Krikorian (KY.).

Munnings–Express Chick by Hennessy; LUISANA PRINCESS, f, 2, GP, Mcl 12500, 12-31, 5 1/2f, 1:07 . B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.).

Quality Road–Harbouring by Indian Charlie; SIR OLLIE, c, 2, GP, Msw, 12-31, 6f, 1:11 2/5. B-Vegso Racing Stable (FL.).

Shanghai Bobby–Corderosa by Aldebaran; GEM THIEF, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-31, 5fT, :56 . B-GWTW Horses LLC (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $60,000 ’19 KEEJAN; $85,000 ’19 KEESEP.

War Dancer–Frivolous Buck by Catienus; DANCING BUCK, g, 2, AQU, Msw, 12-31, 6f, 1:12 . B-J & N Stables LLC (NY.).

Wicked Strong–Grand Wish by Leroidesanimaux (BRZ); MY WICKED WISH, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-31, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Brad Grady & Misty Grady (KY.). $3,000 2020 OBSSUM.

American Pharoah–Bsharpsonata (MG2$595,010), by Pulpit; KITTANSETT, c, 3, FG, Msw, 12-31, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Sierra Farm (KY.). $1,400,000 ’18 KEESEP.

Buffum–Mixed Reviews by Bertrando; COME AND GET ME, g, 3, LRL, Mcl 25000, 12-31, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Ioannis T. Korologos (MD.).

Graydar–Cougarstown by Speightstown; SMOKE ALARM, g, 3, GP, Mcl 20000, 12-31, 5fT, :55 4/5. B-Ramspring Farm (KY.). $10,000 ’18 KEEJAN; $47,000 ’18 KEESEP.

Kitten’s Joy–Desertstormelite by Chester House; DA GOLD ROOM, g, 3, FG, Mcl 12500, 12-31, 6f, 1:11 . B-Kenneth L. & Sarah K. Ramsey, J. Johnson J. Flounders, DVM & R. Hibbert (KY.). $5,000 ’18 KEESEP.

My Pal Charlie–Miss Dealbreaker by Lydgate; MISS CHARLIE SIOUX, f, 3, DED, Msw, 12-31, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Pam Stephenson (LA.).

Redeemed–Kyrenia by Waquoit; JENNYANYSPOT, f, 3, PEN, Mcl 7500, 12-30, 1m, 1:41 4/5. B-William E. Riddle, Jr. (PA.). $3,500 ’18 FTMOCT.

Stay Thirsty–Nero’s Pleasure by Pleasantly Perfect; EMPRESS LUCIANA, f, 3, AQU, Mcl 25000, 12-31, 6f, 1:13 3/5. B-Repole Stable Inc (NY.). $27,000 2019 OBSAPR.

Tapit–My Conquestadory (G1$503,526), by Artie Schiller; MISS TAPIRADO, f, 3, GP, Msw, 12-31, 1mT, 1:34 2/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $775,000 ’17 KEENOV; $1,300,000 2019 KEEAPR.

Ghostzapper–Honey Hues (G3$328,822), by Henny Hughes; MAYAN GHOST, g, 4, DED, Mcl 10000, 12-31, 1m, 1:43 . B-Adena Springs (ON.).