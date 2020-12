North American Maiden Winners December 11

Court Vision–Adverse by Buddha; PERFECT PERIGEE, g, 2, FG, Mcl 25000, 12-11, 6f, 1:13 . B-Picard Thoroughbreds Racing Stable, LLC (LA.).

Goldencents–Thigh High Boots by Storm Boot; GOLDEN GULLEY, c, 2, LRL, Msw, 12-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Richard Bremer & Cheryl Sprick (MN.). $45,000 ’19 KEESEP; $40,000 2020 FTMTYO.

Laoban–Flashy Note by Catienus; MEETMEINCALI, c, 2, LRC, Mcl 30000, 12-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $12,000 2020 OBSSPR.

Magician (IRE)–Hoosier Kitten by Bluegrass Cat; MR. ESTES, c, 2, TP, Mcl 7500, 12-10, 1m, 1:39 3/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $5,000 ’19 OBSOCT; $10,000 2020 OBSSUM.

Munnings–Perfect Package by Tiznow; MENDHAM, f, 2, AQU, Msw, 12-11, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Barry K Schwartz & Andrew Rosen (NY.).

Munnings–Destine by War Front; DESTINIQUE, f, 2, TP, Mcl 30000, 12-10, 1m, 1:39 2/5. B-Rosedown Racing Stables, LLC (KY.).

Protonico–Mongolian Changa by Brilliant Speed; MEDINA SPIRIT, c, 2, LRC, Msw, 12-11, 5 1/2f, 1:02 4/5. B-Gail Rice (FL.). $1,000 ’19 OBSJAN; $35,000 2020 OBSSUM.

Tizway–Spa Duchess by Tale of the Cat; BARDOLINO, g, 2, AQU, Msw, 12-11, 6fT, 1:10 2/5. B-Song Hill Thoroughbreds LLC (NY.).

Twirling Candy–Wild About Sonny by Officer; CHLOE ROSE, f, 2, LRL, Msw, 12-11, 1m, 1:40 4/5. B-Machmer Hall & D and J Racing Stable LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR.

Two Step Salsa–Profile by Cherokee Run; ROMANTICAL NOTE, f, 2, GP, Msw, 12-11, 6f, 1:12 1/5. B-Wilson Colindres & Dean Miller (FL.).

Uncaptured–Wac by Lost Soldier; UNCAPTURED SOLDIER, c, 2, GP, Mcl 12500, 12-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Norman Dellheim & Gary Mesnick (FL.). $20,000 2020 OBSSPR.

Violence–Coquihalla by Elusive Quality; VIOLENTIAM, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-11, 6f, 1:13 . B-Newtown Anner Stud (NY.).

Bayern–Nothinglikegold by More Than Ready; MONTE NE, g, 3, GP, Mcl 20000, 12-11, 5fT, :56 1/5. B-Small Batch Thoroughbreds (KY.). $95,000 ’17 KEENOV; $300,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Alydarla by Henny Hughes; MAMA KIN, f, 3, AQU, Mcl 40000, 12-11, 7f, 1:26 1/5. B-Gryphon Investments, LLC, Don Ameche III & Randy Reed (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Fed Biz–Karida by Mr. Greeley; TEA PARTY, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-11, 7f, 1:25 . B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Half Ours–One Last Hope by Heatseeker (IRE); RIPITTOTHERIGHT, g, 3, FG, Msw, 12-11, a1mT, 1:41 2/5. B-Brehon Farm (LA.). $1,700 ’18 ESLYRL.

Lemon Drop Kid–Miss Pac N Ship (GB) by Paco Boy (IRE); MISS PACO LEMON, f, 3, TP, Mcl 5000, 12-11, 1m, 1:39 1/5. B-Linda Juckette (KY.).

Muhaarar (GB)–Rose Blossom (GB) (G3), by Pastoral Pursuits (GB); MAKISUPA (GB), f, 3, GP, Mcl 50000, 12-11, 1mT, 1:35 2/5. B-Lofts Hall Stud & B. Sangster (GB.). 130,000gns ’18 TATOCT.

Uncaptured–Right Special by Drewman; IRISH THUNDER, f, 3, MVR, Mcl 5000, 12-11, 1m 70y, 1:49 1/5. B-Manuel Azpurua (FL.).

Verrazano–Slammingpartygirl by Grand Slam; DOHKO, g, 3, TAM, Mcl 10000, 12-11, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Off The Hook Partners LLC (NY.).

Decarchy–There Goes Gee Gee by Atticus; DEE GEE, f, 4, LRC, Msw, 12-11, 5 1/2f, 1:05 . B-Gilman Racing (CA.). $27,000 ’17 BESOCT.

Hard Spun–Azorina by Empire Maker; STRUGAR, g, 4, TP, Mcl 15000, 12-10, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Alexander Groves Matz, LLC (KY.). $900,000 ’17 KEESEP; $16,000 2020 FTKHRA. *Full to Timeline(MG3$432,217).