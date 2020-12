North American Maiden Winners December 2

Birdrun–Bet On the Blue by E Dubai; YOU’RE MY BOY BLUE, g, 2, MVR, Msw, 12-2, 6f, 1:14 . B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Flat Out–Pajama Bottom by Include; PINE LEAF, f, 2, GP, Mcl 16000, 12-2, 5 1/2f, 1:06 . B-Cave Brook Farm (KY.). $3,700 ’19 FTKOCT.

Punctuate–Seal by Eddington; SPEED SEAL, f, 2, ZIA, Mcl 10000, 12-2, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Donnell Echols (NM.).

Tale of Ekati–Perfect Nodouble by Perfect Soul (IRE); SERMONONTHEMOUNT, c, 2, DED, Msw, 12-2, 5f, 1:00 3/5. B-Charles Fipke (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT; $3,500 2020 TEXSUM.

Tidal Volume–Positive Thinker by Storm Boot; RUN BUBBA RUN, g, 2, MVR, Msw, 12-2, 6f, 1:15 1/5. B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Tourist–Rags o’ Gold by Union Rags; JANE’S GOLD TOUR, f, 2, MNR, Msw, 12-1, 1m, 1:44 2/5. B-George E. Bates Trustee (KY.). $3,000 ’19 KEESEP.

Atreides–Dramatic by Dynaformer; BETTER THAN PEARLS, f, 3, MVR, Mcl 5000, 12-2, 6f, 1:14 4/5. B-George Krikorian (KY.). $8,000 ’18 KEESEP; $35,000 2019 OBSJUN.

Blame–Fierce by Harlan’s Holiday; BREAK BEAT, c, 3, GP, Msw, 12-2, 1mT, 1:35 3/5. B-Whitehall Lane Farm (KY.). $25,000 ’17 KEENOV; $160,000 ’18 KEESEP.

Commissioner–Crab Key by Candy Ride (ARG); COMMISSIONER DAVE, c, 3, PRX, Mcl 10000, 12-2, 1 1/16m, 1:49 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $25,000 ’18 KEESEP; $11,000 2019 FTMMAY.

Freud–Stonefield South by Grindstone; DREAMINOFDASIES, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-2, 1m 40y, 1:43 . B-Anthony Grey LLC & Peter Colon (NY.). $2,200 ’18 OBSOCT.

Goldencents–Haysee by Orientate; COIN THE PHRASE, f, 3, GP, Mcl 16000, 12-2, 5fT, :57 2/5. B-AJ Suited, LLC (KY.). *1/2 to Uncle Lino (G1P$316,160).

Secret Circle–Betty Bing Bing by Surf Cat; ILLUMINATI, g, 3, MNR, Msw, 12-1, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (CA.). $25,000 ’18 KEESEP.

Temple City–Entangle (GB) (champion in Scandinavia), by Pivotal (GB); LENTEN ROSE, f, 3, TAM, Msw, 12-2, 1mT, 1:36 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). *1/2 to Dalarna (MSW$253,880).

Lone Star Special–Guest by Deputy Commander; HIGH RIDGE, c, 4, DED, Mcl 20000, 12-2, 7 1/2f, 1:35 1/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Tapit–Comedy by Theatrical (IRE); OXBURGER, c, 4, TAM, Mcl 25000, 12-2, 1mT, 1:37 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $900,000 ’17 KEESEP; $75,000 2019 KEENOV. *1/2 to Theatre Star (MG1P$259,750) *1/2 to Taris (G1$1,086,260).