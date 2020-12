North American Maiden Winners December 3

Carpe Diem–Lotta Attitude by Sharp Humor; DYNAMIC DAY, c, 2, CT, Mcl 12500, 12-2, 4 1/2f, :53 3/5. B-Patricia Pavlish (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $32,000 2020 FTMTYO.

Congrats–Lutethetill by Midnight Lute; SAINT VRAIN, g, 2, MNR, Msw, 12-2, 1m, 1:44 1/5. B-Iron oaks farm (KY.).

Dialed In–Arch Almighty by Arch; IN THE ARCH, c, 2, FG, Mcl 15000, 12-3, 6f, 1:11 4/5. B-Robert V. LaPenta (KY.).

Dialed In–Tiz a Brite Miss by High Brite; TIZ MAGIC, f, 2, RP, Msw, 12-2, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Jeff Little, Teresa Little & MarilynLittle (KY.). $27,000 ’18 KEENOV; $45,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Radiantrithym($297,155).

El Macho Suave–One Hot Angel by Desert God; LINCOLN COUNTY KID, g, 2, ZIA, Mcl 10000, 12-3, 5 1/2f, 1:05 . B-Jane Wiggins (NM.). $2,200 ’19 RUIAUG. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Elusive Quality–Peggy May by Lemon Drop Kid; DOC GIRL, f, 2, FG, Msw, 12-3, a5 1/2fT, 1:04 . B-Sierra Farm (KY.). $320,000 ’19 KEESEP.

Flatter–Sweet Carrie by Sidney’s Candy; DANGER, f, 2, TP, Msw, 12-2, 1m, 1:40 1/5. B-China Horse Club International (KY.). $57,000 ’18 KEENOV; $125,000 ’19 KEESEP; $170,000 2020 OBSSUM.

Gemologist–Jadwa by Invasor (ARG); BERMONDSEY, g, 2, PEN, Mcl 25000, 12-2, 1m, 1:39 3/5. B-Tim Thornton (KY.). $1,200 ’18 KEENOV; $1,500 ’19 OBSJAN. *1/2 to Blame Debbie(G3).

Goldencents–Purgatory Cat by Tale of the Cat; INFINITE PURGATORY, f, 2, DED, Msw, 12-3, 5f, 1:00 1/5. B-Wesley Michael Melcher (TX.). $12,500 ’19 OBSJAN.

Itsmyluckyday–Wild Karen by Wild Tale; WINNERS LUCK, g, 2, RP, Msw, 12-2, 6f, 1:12 3/5. B-Center Hills Farm (OK.). $21,000 ’19 OKCSUM.

Justin Phillip–Fun Affair by Distorted Humor; UNCLE FUN, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-3, 1mT, 1:37 1/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $3,500 ’19 KEEJAN; $24,000 ’19 KEESEP.

Kitten’s Joy–Sweet Harp by Aragorn (IRE); SERENADE A KITTEN, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-3, 1mT, 1:40 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Midshipman–Knoxy by Touch Gold; SHIP IT, f, 2, TP, Msw, 12-2, 1m, 1:39 2/5. B-Erv Woolsey, Chuck Kidder & Ralph Kinder (KY.). $52,000 ’19 FTKFEB; $80,000 2020 OBSSPR.

Orb–Magic Belle by Gold Case; HEATHER’S GOLD, g, 2, PEN, Mcl 16000, 12-2, 6f, 1:13 4/5. B-Burleson Farms (KY.). $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Syndergaard(MSW$478,269).

Paynter–Yankee Victoria by Yankee Victor; SHANG’S SISTER, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-3, 1mT, 1:36 . B-Kris R. Del Giudice (FL.). $10,000 ’18 FTKNOV. *1/2 to Whisper Light(champion in Trinidad) *1/2 to Shang Shang Shang(G2).

Star Guitar–Missed Ours by Half Ours; AMOREENA STAR, f, 2, FG, Mcl 12500, 12-3, 6f, 1:14 . B-Brittlyn Stables, Inc. (LA.). $8,000 2020 OBSSUM.

Super Ninety Nine–Easter Fashion by Kela; LIKE SEGAL, g, 2, CT, Msw, 12-3, 4 1/2f, :51 2/5. B-Susan H. Wantz (MD.). $10,000 ’18 FTMDEC.

Tapiture–My Golden Girl by Golden Missile; PONCHO SONG, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-3, 1m, 1:40 3/5. B-Lynn Horton (NY.). $32,000 ’18 FTNOCT; $45,000 ’19 FTNAUG.

Archarcharch–Weej Las Contender by Strong Contender; WEE ARCH, f, 3, CT, Mcl 5000, 12-2, 1 1/16m, 1:52 . B-Ricky G. Smith (KY.). $2,500 ’18 OBSJAN.

Bandbox–She’s a Lady Cat by Came Home; BRONZE DIVA, f, 3, CT, Msw, 12-2, 4 1/2f, :52 4/5. B-maurice f. casey III (WV.).

Competitive Edge–Princess Composer (MSW$261,927), by Composer; LOUISIANALIGHTNING, g, 3, FG, Msw, 12-3, 6f, 1:11 . B-Jose M. Camejo (LA.). $125,000 2019 OBSAPR.

Despite the Odds–Wardrobe by War Chant; AUBURN MILL, g, 3, CT, Msw, 12-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Jean Rofe (WV.).

Honor Code–Flock of Doves by Kingmambo; PEACE WITH HONOR, f, 3, LRL, Msw, 12-3, 1m, 1:38 4/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.).

Intimidator–Roundabout Lass by Seneca Jones; ROUNDABOUT PATROL, g, 3, DED, Mcl 10000, 12-3, 5f, 1:00 4/5. B-Keith I. Asmussen (TX.).

Izzie’s Halo–Panna Maria by Flatter; ARANCIA, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-2, 5f, 1:02 1/5. B-Spanish Cross Stables, LLC (LA.).

Kitten’s Joy–Fupeg’s Delight by Fusaichi Pegasus; KAZ’S KITTEN, f, 3, PEN, Mcl 7500, 12-2, 1 1/16m, 1:49 . B-Kaz Hill Farm (NY.).

Liaison–Pegge’s Treasures by Strong Hope; IMBUED, f, 3, TP, Mcl 15000, 12-3, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Spooky Hollow Racing, Inc. (KY.).

Lookin At Lucky–Miss Matzo by Royal Academy; LUCKY LATKES, f, 3, AQU, Mcl 40000, 12-3, 6fT, 1:12 . B-Masie Stable, LLC (NY.). $22,000 ’17 FTNOCT; $30,000 ’18 KEESEP.

Machen–Natalie’s Wonder by Tiz Wonderful; ULTRA DIVA, f, 3, MNR, Msw, 12-2, 6f, 1:15 . B-J Michael Baird (OH.).

Magna Graduate–Lady in the Money by Yes It’s True; BETTY C, f, 3, RP, Mcl 7500, 12-2, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Clark O. Brewster (OK.).

Mineshaft–All Mine Tonight by Holy Bull; LOVE ME TOMORROW, f, 3, AQU, Mcl 25000, 12-3, 6f, 1:12 3/5. B-Edition Farm (NY.). $35,000 ’18 FTNAUG.

Mr Speaker–Tizabird by Tiznow; MR EVERYTHING, g, 3, TP, Mcl 30000, 12-2, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Robert T. Manfuso & Katharine M. Voss (MD.). $67,000 ’18 FTMOCT.

My Pal Charlie–Sheza Fast Momma by Tiger Ridge; MY AMIGO CHARLIE, g, 3, DED, Mcl 20000, 12-3, 5f, 1:00 2/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Speightstown–Sabbatical by Medaglia d’Oro; DREAMS OF TOMORROW, c, 3, AQU, Msw, 12-3, 1 1/8mT, 1:51 3/5. B-Phipps Stable (KY.).

Street Sense–Kaseema by Storm Cat; AHNAF, g, 3, TP, Msw, 12-2, 1 1/4m, 2:08 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Attila’s Storm–Appealing Sweets by Successful Appeal; MAGIC JOURNEY, g, 4, ZIA, Mcl 7500, 12-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Mark Durio (NM.).

Declaration of War–Bridal Memories by Unbridled; CHAMPAGNE DIET, f, 4, TP, Msw, 12-3, 1 1/16m, 1:46 . B-AJ Suited, LLC (KY.). *1/2 to Hawkish(G2$500,850).

Field Commission–Keep the Profit by Darn That Alarm; LUCRE, f, 4, LRL, Mcl 16000, 12-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-John Foster, Barbara Hooker & Solera Farm (FL.). $3,500 ’17 OBSJAN. *Full to Drafted(MG3$660,631).

Majestic Warrior–Lorelei’s Song by Unbridled’s Song; LORELEI’S WARRIOR, g, 4, ZIA, Mcl 7500, 12-2, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.).