North American Maiden Winners December 5

Air Force Blue–No Splits by Smart Strike; FIGHTING FORCE, c, 2, GP, Msw, 12-5, 1mT, 1:34 2/5. B-Royal oak Farm LLC, et. al. (KY.). $55,000 ’18 KEENOV; $400,000 2020 OBSSPR.

Awesome Patriot–Smiley Jane by Lear Fan; GUN LAW, c, 2, LRL, Mcl 25000, 12-5, 1m, 1:39 1/5. B-Nossab LLC, Jan & Madelein Basson (KY.).

Cairo Prince–Written Request by Arch; ETCHED IN STONE, c, 2, HAW, Msw, 12-5, 6f, 1:10 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (MD.). $90,000 ’19 KEESEP; $150,000 2020 OBSSUM.

Empire Way–Alpine Echo by Swiss Yodeler; ALPINE THUNDER, c, 2, LRC, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:04 . B-Heinz H. Steinmann (KY.). *1/2 to Swiss Minister (SP$320,178).

Flatter–Bennett Jean by Smart Strike; BENSON, f, 2, FG, Mcl 30000, 12-5, 6f, 1:11 3/5. B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.).

Frosted–Balletto (UAE) (G1$1,151,850), by Timber Country; FROST POINT, f, 2, TAM, Msw, 12-5, 6f, 1:11 2/5. B-Godolphin (KY.).

Ghostzapper–Escalante by Bernardini; BRYCE CANYON, g, 2, FG, Mcl 30000, 12-5, a1mT, 1:38 . B-Godolphin (KY.).

Handsome Mike–Pure Genius by Mr. Greeley; BEAUTY GENIUS, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-5, 1 1/16mT, 1:45 . B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $2,000 ’19 OBSOCT.

Hard Spun–La Pomme d’Amour by Flower Alley; HARD RYE GUY, c, 2, TP, Msw, 12-4, 1m, 1:39 . B-Godolphin & John R. Penn (KY.). $110,000 ’18 KEENOV; $125,000 ’19 FTKOCT.

Karakontie (JPN)–Alexandrite by Lemon Drop Kid; KARAKATSIE, f, 2, GP, Msw, 12-5, 1mT, 1:35 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $15,000 2020 OBSSPR.

Kitten’s Joy–Teroda by Limehouse; DOMAIN EXPERTISE, f, 2, TAM, Msw, 12-5, 1 1/16mT, 1:43 . B-J D Stuart, Mueller Farms, Inc. & Kenneth L. & Sarah K. Ramsey (KY.). $200,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Sombeyay (MG3$364,650).

Medaglia d’Oro–Darci’s Dream (NZ) by Darci Brahma (NZ); NIGHT THINGS, c, 2, TAM, Msw, 12-5, 1mT, 1:38 4/5. B-Mt. Brilliant Farm & Ranch LLC (KY.).

Not This Time–Smart Jilly by Smart Strike; YES THIS TIME, c, 2, FG, Mcl 30000, 12-5, a1mT, 1:37 4/5. B-Barry S. Golden (KY.).

Outwork–Dia de Encanta by Harlan’s Holiday; OUT FIRST, f, 2, AQU, Msw, 12-5, 6f, 1:12 . B-CJC Racing, LLC (NY.). $22,500 ’19 FTNAUG; $20,000 2020 OBSSPR.

Pioneerof the Nile–Sunday Affair by A.P. Indy; WEYBURN, c, 2, AQU, Msw, 12-5, 7f, 1:25 2/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Nipigon (MSP$384,329) *1/2 to Yorkton (MG3$546,332).

Sky Mesa–Vicky Ticky Tavie by Eddington; ARROGANT MAN, c, 2, TAM, Mcl 16000, 12-5, 6f, 1:12 1/5. B-Jerry Romans (KY.). $31,000 ’19 FTKOCT; $40,000 2020 OBSMAR.

Speightstown–Magical Dream by Malibu Moon; WOODHOUSE, c, 2, RP, Msw, 12-4, 1m, 1:40 . B-Blue Heaven Farm, LLC (KY.). $285,000 ’18 KEENOV; $35,000 ’19 KEESEP.

Temple City–Taxi Dancer by Not for Love; MELANCHOLY BLUES, f, 2, TAM, Mcl 16000, 12-5, 6f, 1:12 4/5. B-Racing with Bruno (KY.). $5,000 2020 OBSMAR.

Treasure Beach (GB)–Previous Pleasure by Formal Dinner; FORMAL TREASURE, c, 2, TAM, Mcl 32000, 12-5, 1mT, 1:39 1/5. B-Maryolen Aleman & Luis Asniel Aleman (FL.).

Astrology–Rubytheheartstealr by Henny Hughes; THEHEATOFTHENIGHT, g, 3, CT, Msw, 12-4, 4 1/2f, :53 2/5. B-Charles H. Deters (KY.). $2,500 ’18 KEEJAN.

Boisterous–Jamielovesbieber by Dehere; JAY BOY, c, 3, LA, Mcl 3500, 12-4, 4 1/2f, :54 . B-Pacific Coast Thoroughbreds (CA.).

Commissioner–Trepidation by Seeking the Gold; COMMISSIONER BIGGS, g, 3, LRL, Mcl 16000, 12-5, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $60,000 ’17 KEENOV; $60,000 ’18 FTKJUL; $50,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Tiz Now Tiz Then (G2P$557,569) *1/2 to Maoineach (MG3).

Creative Cause–Helen’s Echo by Swiss Yodeler; WITH DUE CAUSE, c, 3, LRC, Mcl 20000, 12-4, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-The Revocable Trust of Mikel C. Harrington & Patricia O. Harrington (CA.).

Friesan Fire–Outlaw Dancer by Bowman’s Band; BRAZILIAN BAY, f, 3, PEN, Mcl 10000, 12-4, 6f, 1:13 1/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Golden Ticket–Phone Empress by Phone Trick; GOLDEN VIPER, g, 3, PEN, Mcl 7500, 12-4, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Bright View Farm (NJ.). *1/2 to Phonemyposseagain (SP$252,923).

King’s Empire–Precious Zeal by Unreal Zeal; LONESOME DREAM, g, 3, HAW, Mcl 6250, 12-5, 6f, 1:12 4/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

Lord Shanakill–La Mure by Regal Classic; CASTILLEJA, f, 3, PEN, Msw, 12-4, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. Norman G Lewis & Laurence B. Lewis (PA.).

Posse–Laura Can Disco by Disco Rico; POSSE CAN DISCO, g, 3, AQU, Mcl 25000, 12-5, 6f, 1:12 4/5. B-C. Robert Valeri (NY.).

Special Rate–Bering’s Abbie by Uncle Abbie; BARGEMAN, g, 3, RP, Mcl 7500, 12-4, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Cannon Ridge (OK.).

Gio Ponti–Lac Du Printemps by Meadowlake; VANGOGO, f, 4, LRC, Mcl 20000, 12-5, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Frank A. Penn (KY.). $115,000 ’17 KEESEP; $100,000 2018 OBSAPR.

Into Mischief–True Passion (ARG) (G1), by Orpen; TRUE MISCHIEF, f, 4, LRC, Mcl 20000, 12-4, 1m, 1:38 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $20,000 2018 BES2YO.