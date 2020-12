North American Maiden Winners December 6

Bernardini–Dancing Afleet (G2$286,250), by Afleet Alex; BOURBONIC, c, 2, AQU, Mcl 50000, 12-6, 1m, 1:38 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Broken Vow–Placid Lake (MSW$250,880), by Greenwood Lake; TAMI ANN, f, 2, TP, Mcl 7500, 12-5, 1m, 1:41 . B-Southern Comfort Farm LLC (KY.).

Carpe Diem–Lotta Lovin (G3P$316,507), by Repent; PAYDIEM, f, 2, RP, Msw, 12-5, 1m, 1:40 3/5. B-Candy Meadows LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Clubhouse Ride–Yawannagokid by Rocky Bar; CLUB CAL, g, 2, LRC, Mcl 50000, 12-6, 1m, 1:38 3/5. B-Dr. John Araujo (CA.).

Competitive Edge–Dance Over by Hard Spun; SPEND BENJAMINS, c, 2, GP, Mcl 50000, 12-6, 5fT, :56 4/5. B-Jeff Little, Teresa Little & MarilynLittle (KY.). $11,000 ’18 KEENOV; $40,000 ’19 FTKJUL; $35,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Dance Rhythms(SP$304,281).

Eddington–Speedy Shimmer by Rocky Bar; SHIMMER ME TIMBERS, c, 2, LRC, Mcl 50000, 12-5, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Melissa Ford (CA.).

Jack Milton–Lily’s Joy by Malibu Moon; TRIPLE TITOS, g, 2, LRL, Mcl 25000, 12-6, 6f, 1:12 3/5. B-Ted Campion (KY.). $2,500 ’19 KEESEP. *1/2 to Nisha($340,024).

Paynter–Scammony by Tiz Wonderful; PAINT ME AGAIN, f, 2, LRC, Mcl 30000, 12-6, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Straight Fire LLC (CA.). $3,000 ’19 FTCYRL.

Raison d’Etat–Grit and Grace by Tapit; ABSOLUTE ANNA, f, 2, LRC, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’18 KEENOV; $28,000 ’19 FTKOCT.

Speightster–Etoufee by Tabasco Cat; ETU BABOU, c, 2, TP, Mcl 30000, 12-5, 1m, 1:39 1/5. B-Melinda Smith Pegasus Stud, LLC (KY.). $82,000 ’19 FTKOCT.

Tapit–Dakota Wind by Tiznow; UNANIMOUSLY, c, 2, FG, Msw, 12-5, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Relentless Racing, LLC & Tapit Syndicate (LA.). $300,000 ’19 FTSAUG.

Twirling Candy–Margarita Friday by Johannesburg; LAMBEAU LADY, f, 2, LRL, Msw, 12-6, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-John Eaton (KY.). $100,000 2020 FTMTYO.

American Pharoah–Burning Arch by Arch; BERENICE, f, 3, AQU, Msw, 12-6, 1m, 1:38 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $450,000 ’18 KEESEP.

Awesome of Course–Dirty Martini by Hard Spun; AWESOME ANNMARIE, f, 3, GP, Mcl 12500, 12-6, 6f, 1:12 4/5. B-Miller Racing LLC (FL.). $1,500 2020 OBSJAN.

Cairo Prince–Severn Shore by Pure Prize; AZIZA, f, 3, GP, Msw, 12-6, a7 1/2fT, 1:29 . B-Fpf LLC & Dr. R. Mason (KY.). $115,000 ’17 KEENOV; $150,000 ’18 FTKOCT; $230,000 2019 FTMMAY.

Data Link–Gerent by Monarchos; MY BOY BLUE, g, 3, GP, Mcl 20000, 12-6, 1mT, 1:35 . B-Cherry Valley Farm, LLC. (KY.). $6,500 ’18 KEESEP; $23,000 2019 OBSJUN.

Declaration of War–Tashawak (IRE) (G2), by Night Shift; HAWK OF WAR, g, 3, FG, Msw, 12-6, a1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Freddie Bloodstock (KY.).

Discreet Cat–Miss Bean Wah by Afternoon Deelites; BEAN INDISCREET, f, 3, LRL, Mcl 10000, 12-6, 7f, 1:27 4/5. B-Harry L Landry, Sandee Schultz & Richard Saxton (NY.).

Jimmy Creed–G G’s a Gem by Grindstone; ZIPPY CHICK, f, 3, RP, Mcl 20000, 12-5, 6f, 1:13 . B-Stepping Stone Farm (KY.). $12,000 ’18 FTKOCT; $45,000 2019 OBSJUN.

Kitten’s Joy–Illapa by Rock Hard Ten; KITTEN’S ROMANCE, f, 3, AQU, Mcl 20000, 12-6, 1m, 1:41 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Flatter–Apple Cider by More Than Ready; SOMEWHERE GOLDEN, f, 4, TP, Mcl 30000, 12-5, 1m, 1:39 2/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $170,000 ’17 FTMOCT.

Island Peak–Risque’betty by Irish Open; ISLAND BETTY, f, 4, MNR, Mcl 4000, 12-6, 5f, 1:02 . B-Daniel Scott Atwood (PA.).

Tizway–Romantic Intention by Suave; MEADWAY, c, 4, LRC, Mcl 20000, 12-6, 1m, 1:39 . B-John Arthur Elder (KY.). *1/2 to Lazy Daisy(G2).