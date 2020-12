North American Maiden Winners December 7

Afleet Alex–Sister Mary B by Tiznow; TRUST FUND GIRL, f, 2, PRX, Mcl 25000, 12-7, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Carol G. Zacney (PA.).

Bayern–Thriving by Dehere; STYLIN UPTOWN, f, 2, RP, Mcl 20000, 12-7, 5 1/2f, 1:06 . B-John James Revocable Trust (OK.). $65,000 ’19 FTKOCT.

Bind–Zippy Wager by City Zip; NON BINDING, f, 2, DED, Msw, 12-7, 7f, 1:28 3/5. B-J. Adcock & Baronne Lon (LA.). $3,200 ’18 ESLOCT.

Cairo Prince–Roadbug by Quality Road; DR FRANCES, f, 2, DED, Mcl 10000, 12-7, 7f, 1:28 3/5. B-Mike G. Rutherford (KY.).

Cinco Charlie–D D Renegade by Medallist; A PENN LEGACY, g, 2, MVR, Msw, 12-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Candyland Farm (MD.).

Not This Time–Miss Ide by Ide; LOVE IN HER EYES, f, 2, PRX, Msw, 12-7, 1m 70y, 1:46 3/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $4,500 ’19 OBSOCT.

Stay Thirsty–Tiz the Day by Tiznow; TIZ THIRSTY, f, 2, MNR, Mcl 15000, 12-6, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.).

Street Strategy–Real Bear by Formal Gold; ASPEN CLUB, g, 2, RP, Msw, 12-7, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Randy Morse (AR.).

Texas Red–Slewville by Petionville; TEXAS BAD BOY, g, 2, RP, Msw, 12-7, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLean Jr. (KY.). $20,000 ’18 KEENOV.

Candy Ride (ARG)–Countingoncarolynn by Dixie Union; AIN’T NONE LUCKY, f, 3, PRX, Mcl 10000, 12-7, 7f, 1:26 4/5. B-The Elkstone Group LLC (KY.). $27,000 ’18 FTMOCT. *1/2 to Balk (MSW$279,204).

Cowboy Cal–Miner’s Tomb by Cryptoclearance; LOVE YA MOST, f, 3, RP, Msw, 12-7, 1m, 1:41 2/5. B-Claim To Fame Racing (OK.).

Super Saver–Welcome Guest by Unbridled’s Song; DYESS, c, 3, DED, Msw, 12-7, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-LNJ Foxwoods (KY.). $370,000 ’18 KEESEP.

Western Pride–Catch the Waves by Pacific Waves; QUEEN OF THE TILES, f, 3, MVR, Msw, 12-7, 1m, 1:46 . B-John Graver (OH.).