North American Non-Graded Stakes Results Dec. 19

RICHARD R. SCHERER MEMORIAL S., FG, $75,000, 3YO/UP, 5 1/2FT, 12-19.

5—

ARCHIDUST, c, 4, Verrazano–Chilling Effect, by Gold Fever. ($85,000 ’16 KEENOV; $85,000 ’17 KEESEP; $300,000 2018 OBSMAR). O-Crawford Farms Racing, B-Wolverton Mountain Farm, LLC (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Ricardo Santana, Jr., $45,000.

6—

Just Might, g, 4, Justin Phillip–Dynamite Babe, by Dynameaux. O-Griffon Farms and Lovell, Michelle, B-Griffon Farms & Michelle Lovell (KY), $15,000.

4—

Hollis, g, 5, Street Sense–Miss Inclined, by Pulpit. ($200,000 ’15 KEENOV; $120,000 ’16 KEESEP). O-WSS Racing, LLC and 4 G Racing, LLC, B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD (KY), $7,500.

Also Ran: Lookin to Strike, Fast Boat, Real News, Tell Your Daddy, Embolden, Guildsman (FR).

Winning Time: 1:02 3/5 (fm)

Margins: 1, NK, 1 1/4.