North American Allowance Results Jan. 10

SA, 9TH, AOC, $66,000, 3YO, F, 6FT, 1-10.

FIVE PICS PLEASE, f, 3, Cinco Charlie–No Pictures Please, by Congrats. O-Desert Sun Stables, B-Larry L Caudill DVM (KY), T-John W. Sadler, J-Umberto Rispoli, $37,800.

Nimbostratus (FR), f, 3, Wootton Bassett (GB)-Bahama Spirit (IRE), by Invincible Spirit (IRE). (65,000GBP ’19 GUKAUG). O-Altamira Racing Stable, CYBT, Lantzman, Marc and Nentwig, Michael, B-Laundry Cottage Stud (FR), $12,600.

Plum Sexy, f, 3, Munnings–Purple Trillium, by Seeking the Gold. ($15,000 ’19 KEESEP). O-C T R Stables LLC (Calvert), Wonderland Racing Stables, Bambauer, Bob, Bambauer, Sheila and Rothblum, Steve, B-William D Graham (ON), $7,560.