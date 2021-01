North American Allowance Results Jan. 12

MVR, 8TH, ALW, $29,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 1-12.

8—

GONNABEGOOD, f, 3, Macho Uno–My Mancita, by Mr. Greeley. O-Charlie J Williams LLC, B-Charlie J Williams, LLC (OH), T-Silvano M. Gonzalez, J-Luis Raul Rivera, $17,110.

1—

Kist, f, 4, Overanalyze–Kissy Suzuki, by Summer Bird. O-Kromer, Gail and Heyman, Eric J, B-Gail Kromer & Eric Heyman (OH), $5,800.

9—

Wine Me Up Baby, f, 3, Kantharos–Thus, by Tiznow. ($10,000 ’19 FTKOCT). O-Sheltowee Farm, B-K C Garrett Farm (OH), $2,900.