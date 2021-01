North American Allowance Results Jan. 14

DED, 4TH, ALW, $37,600, 4YO/UP, 7F, 1-14.

3—

LANGS DAY, g, 4, New Year’s Day–Langsyne, by Langfuhr. ($27,000 ’18 ESLYRL). O-Keith Plaisance, B-J Adcock & Adcock’s Red River Farm, LLC (LA), T-Lee Thomas, J-Ashley Broussard, $23,400.

2—

Charlies Ticket, g, 5, Sum of the Parts–Foreign Girl, by Run Production. ($2,000 ’17 ESLOCT). O-Phillips, Marianne and Paul H, B-J Adcock (LA), $7,800.

5—

Top Draw, c, 4, Into Mischief–Silverest, by Congrats. ($300,000 ’18 FTKJUL; $31,000 2019 KEENOV). O-Brian L Gunder, B-Henley Farms, Jeff Little, Teresa Little& Marilyn Little (KY), $3,520.