North American Allowance Results Jan. 16

SA, 3RD, AOC, $64,000, 3YO, 6F, 1-16.

3—

MISTER BOLD, c, 3, Time to Get Even–Bold Mystique, by Bold Badgett. O-Edward J Brown, Jr, B-Rusty Brown & Debi Brown (CA), T-Jeff Bonde, J-Flavien Prat, $37,800.

6—

Teton Valley, c, 3, Tapiture–Pleasure Cruise, by Pleasantly Perfect. ($26,000 ’19 FTCYRL). O-Drakos, Chris and Hanson, Ryan, B-Richard Barton Enterprises (CA), $12,600.

4—

Swift as I Am, g, 3, Danza–As I Am, by Artie Schiller. ($6,500 ’19 WASAUG). O-Joe L Turner, B-Richard Barton Enterprises (CA), $7,560.