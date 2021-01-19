North American Allowance Results Jan. 19

|PRX, 9TH, AOC, $43,804, 4YO/UP, 1M 70Y, 1-19.
|6—
|BIRD KING, g, 4, Tiznow–Bird Legacy, by Mineshaft. O-Gregory Carlevale, B-Marylou Whitney Stables LLC (KY), T-Michael V. Pino, J-Angel Castillo, $24,600.
|2—
|Confessor, g, 5, Freedom Child–Taconic Victory, by Eddington. ($7,500 ’17 FTMOCT). O-Robert P Corsini, B-Spendthrift Farm, LLC (MD), $8,200.
|3—
|Broad Street Bully, g, 5, El Padrino–Broad Gale, by Broad Brush. O-Prima Ventures LLC, B-Spring Run Farm, LLC (PA), $6,314.
|Winning Time: 1:44 1/5 (ft)
|DED, 7TH, AOC, $37,370, 4YO/UP, F/M, 5F, 1-19.
|6—
|SOUTHERN BEAUTY, f, 4, Calibrachoa–Isn’t She Gorgeous, by Yes It’s True. ($2,000 ’17 ESLOCT; $45,000 2019 ESLTYO). O-Allied Racing Stable, LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), T-W. Bret Calhoun, J-Diego Saenz, $22,800.
|1—
|Aloha Betty, m, 5, Sum of the Parts–La Salle Glory, by Lit de Justice. ($24,000 ’17 OBSOCT; $65,000 2018 ESLTYO). O-End Zone Athletics, Inc, B-Montgomery Equine Center (LA), $7,600.
|7—
|Golden Smiles, f, 4, Gold Tribute–Rachelsmiles, by Cien Fuegos. O-Wilburn L Smith, B-Wilburn Smith (LA), $4,180.
|Winning Time: :58 2/5 (ft)
|TUP, 5TH, ALW, $17,500, 4YO/UP, 1M, 1-19.
|4—
|DYNAMIC RULER, g, 7, Creative Cause–Exclusive Rosette, by Ecliptical. ($19,500 2016 FTMMAY). O-Edward Hindman, B-Brereton C Jones (KY), T-Bennie L. Woolley, Jr., J-Enrique Portillo Gomez, $10,742.
|1—
|Clavichord, g, 5, Super Saver–Solo Piano, by Empire Maker. ($15,000 2019 KEENOV). O-Dilly Dilly Racing, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $3,465.
|2—
|Numerologist, g, 6, Alternation–Whimsy, by Maria’s Mon. ($7,500 2018 KEENOV). O-Dilly Dilly Racing, B-Pin Oak Stud, LLC (KY), $1,733.
|Winning Time: 1:36 1/5 (ft)
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