North American Allowance Results Jan. 20

PRX, 8TH, ALW, $50,350, 4YO/UP, 6F, 1-20.

4—

KNOCKOUT KICK, g, 4, Shackleford–Dixieland Knockout, by Two Punch. O-Pewter Stable and Spedale Family Racing, LLC, B-Pewter Stable (PA), T-Kathleen A. Demasi, J-Jaime Rodriguez, $33,600.

8—

Dig Charlie Dig, g, 7, Discreetly Mine–Concert Strike, by Smart Strike. ($30,000 ’15 KEESEP). O-Lo, Charles, Jagger Inc and Kernan, Jr, Morris E, B-Doug Branham & Felicia Branham (KY), $8,000.

1A—

Ark in the Dark, h, 6, Midnight Lute–Marion Ravenwood, by A.P. Indy. ($95,000 ’16 KEESEP). O-Top Notch Racing, B-My Meadowview LLC (KY), $4,400.