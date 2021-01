North American Allowance Results Jan. 22

FG, 8TH, AOC, $46,000, 3YO, F, 5 1/2F, 1-22.

7—

ROCKET RELOAD, f, 3, Reload–Shes Into Mischief, by Into Mischief. O-Andrews, Dennis and Lazaruk, Sandra, B-Denny Andrews (KY), T-Brad H. Cox, J-Shaun Bridgmohan, $27,600.

1—

Off We Go, f, 3, Air Force Blue–Conquest Strate Up, by Not Bourbon. ($75,000 ’19 FTKOCT; $150,000 2020 OBSSPR). O-BCWT Ltd, B-Pippa’s Hurricane LLC (KY), $9,200.

5—

Blissful Change, f, 3, Treasure Beach (GB)–Jeekers, by Forest Wildcat. ($10,000 ’19 OBSJAN; $25,000 2020 OBSMAR). O-Big E Stables LLC, B-Helen Barbazon, Joseph Barbazon,Edward Seltzer & Beverly Anderson (FL), $5,060.