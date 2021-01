North American Allowance Results Jan. 28

FG, 8TH, AOC, $47,000, 4YO/UP, A5 1/2FT, 1-28.

1—

STAR OF KODIAK, g, 5, Ready’s Image–Gal from Dixie, by Dixieland Heat. O-Dare To Dream Stable LLC (Michael Faber), B-Niknar Farm, LLC (KY), T-Christopher Davis, J-Declan Carroll, $28,200.

7—

Wile E Peyote, g, 6, City Zip–Peyote Patty, by Cactus Ridge. O-Timothy J Keeley, B-Tim Keeley (IL), $9,400.

1A—

Embolden, c, 4, The Factor–Silver Heart, by Lion Hearted. ($27,000 ’18 KEESEP; $95,000 2019 OBSAPR). O-Dare To Dream Stable LLC (Michael Faber), B-Nancy L Terhune & Ernest Frohboese (VA), $5,170.