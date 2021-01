North American Allowance Results Jan. 29

OP, 4TH, ALW, $85,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 1-29.

2—

CASUAL, f, 4, Curlin–Lady Tak, by Mutakddim. O-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (J G Sikura) and Stretch Run Ventures, LLC, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Stretch Run Ventures, LLC (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Ricardo Santana, Jr., $51,000.

4—

Lady Rocket, f, 4, Tale of the Cat–Allons Danser, by Eskendereya. ($27,000 ’17 KEENOV; $60,000 ’18 OBSOCT; $420,000 2019 OBSAPR). O-Frank Fletcher Racing Operations, Inc and Ten Strike Racing, B-La Ciega LLC & Tale Of The Cat Syndicate (KY), $17,000.

7—

Sara Sea, m, 5, Tiznow–Absinthe Minded, by Quiet American. O-Briland Farm, B-Briland Farm, Robert Mitchell & Stacy Mitchell (KY), $8,500.