North American Allowance Results Jan. 3

|AQU, 7TH, AOC, $74,000, 4YO/UP, 1M, 1-3.
|1—
|JERRY THE NIPPER, c, 4, Liam’s Map–Aqua Regia, by Pollard’s Vision. ($310,000 ’17 KEENOV; $85,000 2020 KEENOV). O-Repole Stable, B-St Elias Stable, LLC & Peta Ryan (NY), T-Todd A. Pletcher, J-Jose Lezcano, $40,700.
|3—
|Opt, g, 5, Will Take Charge–Grandmas’ Girl, by Miesque’s Son. ($190,000 ’17 FTNAUG). O-Marc Keller, B-Fred W Hertrich III & John D Fielding (NY), $14,800.
|6—
|Twisted Tom, g, 7, Creative Cause–Tiffany Twisted, by Thunder Gulch. O-Robert J Amendola, B-Dr William B Wilmot & Dr Joan MTaylor (NY), $8,880.
|Winning Time: 1:37 (my)
|SA, 9TH, AOC, $73,740, 4YO/UP, 6FT, 1-2.
|2—
|GHOUL (BRZ), g, 6, Put It Back–Perfect Friday (ARG), by Pure Prize. O-Wachtel Stable and Barber, Gary, B-Haras Santa Maria de Araras (BRZ), T-Peter Miller, J-Joel Rosario, $39,000.
|3—
|Ultimate Bango, g, 6, Uh Oh Bango–Ultimate Summer, by Cee’s Tizzy. O-Branch, William, Buster, Jr, William C and Cohen, Mark, B-Mitchell Dutko & Bob Abrams (CA), $16,900.
|5—
|Brandothebartender, g, 8, Tribal Rule–Frysland, by Stravinsky. O-Flawless Racing, Flanagan, Brian and Jarvis, Michael, B-John R Haagsma & Wesley Ward (CA), $10,140.
|Winning Time: 1:08 3/5 (fm)
|AQU, 4TH, ALW, $72,000, 4YO/UP, 1 1/8M, 1-3.
|1—
|MICROSCOPE, g, 4, Micromanage–Highestmaintenance, by Macho Uno. O-Five C’s Stable and S and P Stables, B-Repole Stable Inc (NY), T-Gary Sciacca, J-Eric Cancel, $39,600.
|7—
|Cold Hard Cash, g, 4, Maclean’s Music–Perfect Legacy, by Perfect Soul (IRE). O-Barry K Schwartz, B-Stonewall Farm (NY), $14,400.
|4—
|Advanced Strategy, c, 4, Karakontie (JPN)–Athehsa, by Big Brown. ($125,000 ’18 KEESEP). O-Gainesway Stable (Antony Beck), B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (NY), $8,640.
|Winning Time: 1:50 3/5 (my)
|SA, 9TH, ALW, $67,634, 4YO/UP, F/M, 6 1/2FT, 1-3.
|4—
|CONSTANTIA, f, 4, Munnings–Llandudno, by Belong to Me. O-Keith Abrahams, B-Keith Abrahams (KY), T-John W. Sadler, J-Umberto Rispoli, $37,800.
|3—
|All Quality, m, 5, Quality Road–Party Chatter, by Pleasant Colony. ($130,000 ’17 FTSAUG; $240,000 2018 OBSJUN). O-Gary Barber, B-Fox Straus KY (KY), $12,600.
|2—
|Nu Pi Lambda, f, 4, City Zip–Giulio’s Jewel, by Speightstown. ($50,000 ’18 KEESEP; $80,000 2019 FTCJUN). O-Harris Farms, Inc, B-Hinkle Farms (KY), $7,560.
|Winning Time: 1:15 (fm)
|SA, 1ST, ALW, $65,000, 4YO/UP, 1MT, 1-3.
|3—
|OFFSHORE AFFAIR, g, 5, Lucky Pulpit–Harbor Song, by Unbridled’s Song. O-Irvin Racing Stable, B-C-Punch Ranch Inc (CA), T-Carla Gaines, J-Umberto Rispoli, $37,800.
|4—
|Clayton Delaney, g, 4, Grazen–Sudden Sunday, by Bertrando. O-Nicholas B Alexander, B-Nick Alexander (CA), $12,600.
|6—
|One Fast Bro, g, 4, Coil–Awesome Broad, by Mr. Broad Blade. O-Ruis Racing LLC, B-Ruis Racing, LLC (CA), $7,560.
|Winning Time: 1:34 4/5 (fm)
|LRL, 6TH, ALW, $60,522, 4YO/UP, 1M, 1-3.
|5—
|MCELMORE AVENUE, g, 4, El Padrino–To Give, by Bluegrass Cat. ($35,000 ’18 FTMOCT). O-Mary E Eppler Racing Stable, Inc and RAM Racing Stable, B-Robert T Manfuso & Katharine M Voss (MD), T-Mary E. Eppler, J-Alexander Crispin, $31,122.
|6—
|Prince James, g, 4, Tiznow–Super Savvy, by Super Saver. ($40,000 ’17 KEENOV; $150,000 2019 FTFMAR). O-Newtown Anner Stud and KimDon Racing LLC, B-Preston Stables LLC (KY), $8,820.
|2—
|Star Sign, g, 5, Verrazano–Path of Thunder, by Thunder Gulch. O-Jack J Armstrong, B-Chelston (KY), $4,620.
|Winning Time: 1:39 (sy)
|FG, 7TH, AOC, $52,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 1-3.
|4—
|MAGIC DANCE, f, 4, More Than Ready–Magical World, by Distorted Humor. O-Three Chimneys Farm, B-Three Chimneys Farm, LLC (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Adam Beschizza, $31,200.
|7—
|Specially, f, 4, Tapiture–Peace Process, by War Front. ($20,000 ’17 KEENOV; $40,000 ’18 FTKJUL; $475,000 2019 OBSMAR). O-John C Oxley, B-Ikhana Farm (KY), $10,400.
|8—
|Sassy Seneca, f, 4, Competitive Edge–Jack’s Flame, by Pulpit. ($65,000 ’17 FTKNOV; $90,000 ’18 KEESEP). O-Novogratz Racing Stables Inc, B-Bridie Harrison (KY), $5,720.
|Winning Time: 1:10 4/5 (ft)
|LRL, 8TH, AOC, $49,635, 4YO/UP, 1 1/16M, 1-3.
|1—
|ZABRACADABRA, g, 4, Harbor the Gold–Athina Lee, by English Channel. ($22,000 ’18 WASAUG). O-Frank Sample, B-Ken W Miles & Sheridan Jones (WA), T-Gary Capuano, J-Alexander Crispin, $25,650.
|3—
|Dixie Drawl, g, 5, Done Talking–Golden Pleasant, by Touch Gold. O-Mopo Racing, B-F G Smith Sr (SC), $9,450.
|6—
|Plot the Dots, c, 4, Uncle Mo–Lady of Gold, by Medaglia d’Oro. O-The Elkstone Group, LLC (Stuart Grant), B-The Elkstone Group LLC (MD), $6,435.
|Winning Time: 1:45 (sy)
|FG, 6TH, AOC, $46,000, 4YO/UP, F/M, A5 1/2FT, 1-3.
|3—
|HEAVEN ESCAPE, m, 6, Stormy Atlantic–La Reine Lionne, by Leroidesanimaux (BRZ). O-Jan Martin, B-Bonne Chance Farm, LLC (KY), T-Bentley Combs, J-Colby J. Hernandez, $27,600.
|5—
|Lea’s Princess, f, 4, Lea–Antinous, by Street Cry (IRE). ($115,000 ’18 KEESEP). O-Carl R Moore Management LLC, B-Ben McElroy (KY), $9,200.
|1—
|Stop War, f, 4, War Front–Shared Hope, by Gone West. O-Robert S Evans, B-R S Evans (KY), $5,060.
|Winning Time: 1:05 1/5 (fm)
|FG, 8TH, AOC, $46,000, 4YO/UP, F/M, A1MT, 1-3.
|2—
|LEBKUCHEN, f, 4, Mizzen Mast–Electric Cove, by Spinning World. O-Hope Haven Racing, B-Jonathan Dean (LA), T-Joseph M. Foster, J-Mitchell Murrill, $27,600.
|1—
|Distractor Factor, f, 4, The Factor–Sweet Basil, by Pulpit. O-Keith Plaisance, B-Keith Plaisance (LA), $9,200.
|6—
|Exacta, m, 5, Paddy O’Prado–Honeymooner, by Suave Prospect. ($24,000 ’17 ESLYRL). O-OM Racing Stable, LLC, B-Spanish Cross Stable, LLC & Allen Chiasson (LA), $5,060.
|Winning Time: 1:40 1/5 (fm)
|FG, 4TH, AOC, $46,000, 3YO, A7 1/2FT, 1-3.
|3—
|EXCESS MAGIC, c, 3, Magician (IRE)–Exchanted, by Exchange Rate. O-William T Reed, B-William T Reed (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Miguel Mena, $27,600.
|2—
|Invincibility, c, 3, American Pharoah–Kimbolton, by First Defence. ($110,000 ’19 KEEJAN; $140,000 ’19 KEESEP). O-Bloom Racing Stable LLC (Jeffrey Bloom), B-Kimbolton Syndicate (KY), $9,200.
|6—
|Royal Prince, c, 3, Cairo Prince–Rose and Shine, by Mr. Sekiguchi. ($70,000 ’19 KEESEP). O-Steve Landers Racing LLC, B-Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY), $5,060.
|Winning Time: 1:31 3/5 (fm)
|TP, 7TH, AOC, $34,956, 4YO/UP, 1M, 1-2.
|12—
|GOLDEN DRAGON, g, 6, Skipshot–La Belle Marquet, by Marquetry. O-Olympia Star, Inc, B-Mikhail Yanakov (KY), T-Michael J. Maker, J-Jermaine V. Bridgmohan, $21,000.
|8—
|Bugle Barry, g, 7, Cactus Ridge–Bugle Ann, by Birdstone. O-Shagbark Farm, LLC, B-Anne L Walsh (KY), $7,000.
|11—
|Midnight Jostar, g, 4, Midnight Lute–Star of Johar, by Johar. ($15,000 ’17 KEENOV; $175,000 ’18 KEESEP). O-Hill, Jim and Susan, B-Midnight Lute Syndicate, Emerald Q Partners, Inc & TCR Ranch (KY), $3,120.
|Winning Time: 1:37 3/5 (ft)
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