North American Allowance Results Jan. 4

TUP, 1ST, ALW, $23,500, 3YO, F, 5F, 1-4.

5—

REIGN OF FIRE, f, 3, Vronsky–Red Hot Renee, by Roar. ($9,000 2020 CALMIX). O-D Chadwick Calvert, B-Regan Wright & Rustin Reidhead (AZ), T-Scott Rollins, J-Alex M. Cruz, $14,424.

4—

Focus First, f, 3, Even the Score–Sweet Margi, by Margie’s Wildcat. O-Eikleberry, Kevin and Snowden, Jr, Hal E, B-Hal Snowden Jr (KY), $4,653.

1—

My First Pearl, f, 3, First Samurai–Pearly Blue, by Empire Maker. ($6,000 ’19 KEESEP). O-Eikleberry, Kevin and Yother, J Lloyd, B-Dr John A Chandler (KY), $2,327.