North American Allowance Results Jan. 8

LRL, 6TH, ALW, $44,646, 4YO/UP, 6F, 1-8.

2—

IN THE LOOP, g, 5, Super Saver–Jenny’s Rocket, by Mr. Greeley. ($150,000 ’17 KEESEP). O-No Guts No Glory Farm and Gould, Jr, Gene, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), T-John J. Robb, J-Xavier Perez, $23,940.

4—

Josef Is Real, g, 4, Tonalist–Tiger Cat Lilly, by Tale of the Cat. ($20,000 2019 FTMMAY). O-Stormy Stable LLC, B-Timber Town Stable, LLC & Dr Richard Holder (KY), $8,820.

5—

Abuelo Paps, c, 4, Shanghai Bobby–Beautiful Lu, by Gone West. ($35,000 2019 OBSAPR). O-Raul DelValle, B-Marathon Farms Inc (MD), $6,006.