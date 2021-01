North American Graded Stakes Results Jan. 17

ASTRA S. (G3), SA, $102,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/2MT, 1-17.

8—

QUICK (GB), m, 5, Olympic Glory (IRE)–The Giving Tree (IRE), by Rock of Gibraltar (IRE). (13,000gns ’17 TATOCT; 32,000gns ’19 TATHIT). O-Hronis Racing LLC, B-Brightwalton Bloodstock Ltd. (GB), T-John Sadler, J-Umberto Rispoli, $60,000.

5—

Hermaphrodite (FR), m, 6, Le Havre (IRE)–Decency (IRE), by Celtic Swing (GB). (27,000EUR ’16 ARQNOV). O-Hronis Racing LLC, B-SARL Jedburgh Stud (FR), $20,000.

3—

Altea (FR), m, 6, Siyouni (FR)–Ensis (SPA), by Zieten. ($200,000 KEENOV ’20). O-MyRacehorse, B-Carlos Vazquez Gonzalez (FR). $12,000.

Also Ran: Lucky Peridot, Carpe Vinum, Ms Peintour, Aunt Lubie, Miss Addie Pray, Avenue de France (FR).

Winning Time: 2:27 3/5 (fm)

Margins: NO, 2 1/4, HF.